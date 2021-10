Horóscopo de hoy Virgo martes 26 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Virgo en la vida

Día para leer un buen libro, todo será resplandeciente para ti, llénate de entusiasmo y motívate para empezar con optimismo y fuerza.

Agradece por lo que tienes. No puedes ser feliz si no estás en paz contigo mismo. Perdónate por los errores, debes ser amable contigo. Conviértete en tu mejor amigo, no en tu juez y verdugo.

Es posible que llegues a la noche y no te haya dado tiempo de descansar. No te preocupes, ya mañana en la noche lo harás, ahora aprovecha el tiempo para ponerte al día.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!