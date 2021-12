Virgo en el amor

Estás perdidamente enamorado de alguien, pero temes hablarle, tienes inseguridades y eso no te queda bien. No temas, no tienes nada que perder, de una vez declara tu amor y así sabrás si eres correspondido o si eres libre de tu cadena de enamoramiento emocional.

