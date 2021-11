Horóscopo de hoy Virgo viernes 12 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Virgo en el trabajo

Parte de la sabiduría para hacer negocios, consiste en reconocer que algo se ha terminado, que no da más de sí. Y es tiempo de hacerlo sobre algo que ha dado mucho, pero que ya no rinde como antes. Puede tratarse de un negocio, de una sociedad o de un producto. Pero no temas por este adiós: algo nuevo y bueno se acerca.

Virgo en la vida

Tienes que hacer más, hasta ahora te ha salido bien esa dispersión vital, y no has pasado por enfermedades graves o incidentes que debas lamentar, pero el tiempo pasa y los cuidados se hacen cada vez más necesarios.

No sigas dejando en manos del azar una responsabilidad que es tuya y solo tuya. No tengas prisa por volver a tu casa este día, porque mientras te rodean los que amas, estás en casa.