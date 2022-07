Horóscopo de hoy Virgo viernes 15 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Virgo en el trabajo

Si estás buscando trabajo , vas a recibir una propuesta interesante, escúchala. Tienes un periodo productivo, tendrás muchas ideas nuevas e interesantes. no pretendas que todos lleven el mismo ritmo que tú, ten calma. Tienes que abrirte más, sino, no tendrás la oportunidad de vivir nuevas emociones. Es un momento muy bueno para conocer gente nueva, para el amor te vendrá bien, no lo desaproveches.