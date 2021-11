Horóscopo de hoy Virgo viernes 5 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Virgo en el trabajo

Si no te sientes preparado o preparada para tomar un nuevo trabajo, no lo hagas, no olvides que siempre debemos aceptar los retos cuando estamos realmente dispuestos a dar todo lo que tenemos, aún cuando no estemos listos del todo para ello.

Virgo en el dinero

Si los problemas por la escasez de dinero no te están dejando dormir o estar tranquilo, este día tienes que procurar hacer algo que te ayude a estar mucho más relajado, es necesario para enfrentar lo que vienen en el futuro.

Virgo en la vida

No mires demasiado los errores ajenos, tienes que centrarte en los tuyos, solo así podrás salir adelante, no te olvides de que muchas veces cometes el error de criticar, pero no hacer algo por ayudar.