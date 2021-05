Horóscopo mensual Escorpio, mayo de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el quinto mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de mayo 2021!

Escorpio: Es importante que durante este mes no cedas, si te quieres mantener en ello, aprende a poner límites porque de pronto te quejas y me escribes: “Padme me pasó esto, me pasó lo otro”. ¿Qué es lo que puedes hacer? Aprender a poner límites, y tus antenas empieza a sacarlas porque vas a recibir muchas señales del cielo, así que eres uno de los signos más beneficiados para este mes.