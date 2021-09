Horóscopo mensual Escorpio, septiembre de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el noveno mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de septiembre 2021!

Escorpio: Los astros te están jalando las orejas y te cuestionan por qué no has perdonado. Tal vez tu piensas que ya lo hiciste y que ya lo soltaste, pero por algo los astros te están diciendo que hay algo que no te deja avanzar.

¿Qué te parece si haces una lista?, así te darás cuenta de algo que hayas olvidado y hoy será el día para soltarlo. Así podrás tener un mes mucho más esplendoroso y grandioso.

