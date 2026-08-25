Horóscopo Nana Calistar, martes 25 de agosto del 2026, para cada signo: Evita errores por ir demasiado rápido
El horóscopo de este 25 de agosto invita a bajar el ritmo y prestar atención a cada movimiento.
Este 25 de agosto de 2026, Nana Calistar pone el foco en la importancia de bajar el ritmo y evitar actuar con demasiada prisa. Los desplazamientos, pendientes y decisiones del día pueden requerir mayor atención para prevenir contratiempos innecesarios.
Predicciones para Aries este martes 24 de agosto del 2026
Este martes debes bajarle dos rayitas a las prisas, porque andar queriendo llegar a todos lados como alma que lleva el diablo podría meterte en un problema innecesario. La paciencia será tu punto fuerte, por lo que, si llegas a dominarla, las puertas se te abrirán.
Predicciones para Tauro este martes 24 de agosto del 2026
Este martes comenzarás a reconocer ciertas actitudes que merecen ser cambiadas; toma en cuenta que cambiar no significa dejar de ser quien eres ni convertirte en lo que otros quieren; significa quitarte costumbres que ya te están complicando la existencia.
Predicciones para Géminis este martes 24 de agosto del 2026
Es ahora que comenzarás a recibir noticias que van a mover bastante tu círculo cercano. Se marca el embarazo de una amistad o persona conocida, situación que podría tomarte por sorpresa porque quizá nadie se imaginaba que esa persona fuera a dar semejante noticia.
Predicciones para Cáncer este martes 24 de agosto del 2026
Es ahora que debes bajarle dos rayitas a esos cambios de humor que te han puesto en situaciones complicadas. Pero debes estar consciente de no descargar tus frustraciones con quien ni la debe ni la teme, porque luego te arrepientes de tus cambios de humor sin sentido.
Predicciones para Leo este martes 24 de agosto del 2026
Es momento de que te dispongas a distinguir entre quienes te hablan de frente y quienes solamente andan hablando mal de ti. Se marca un conflicto con una amistad que podría andar soltando información tuya, exagerando situaciones o contando el caldo sin saber cómo se cocinaron los frijoles.
Predicciones para Virgo este martes 24 de agosto del 2026
Debes tomar en cuenta que se marca un posible encuentro con una expareja y, si todavía quedan ganas donde jurabas que ya nomás había coraje, podrías terminar en cama de placeres recordando viejas mañas, por lo que debes comenzar a ser consciente de tus actos antes de guiarte por tus emociones.
Predicciones para Libra este martes 24 de agosto del 2026
En tu camino se marcan dos personas interesadas en ti, pero ninguna viene con garantía extendida, así que no te emociones nomás porque te hablan bonito, te reaccionan las historias y aparecen justo cuando sienten que estás soltando la cobija.
Predicciones para Escorpio este martes 24 de agosto del 2026
Debes bajarle a tu ritmo de vida, porque el querer resolver todo de una sola vez no es la mejor opción y menos si tienes que enfrentarte a esos problemas que llevas meses aplazando. Andar de prisa podría hacerte tomar una decisión equivocada, especialmente en cuestiones sentimentales y económicas.
Predicciones para Sagitario este martes 24 de agosto del 2026
Este martes vas a necesitar poner orden entre lo que deseas sentimentalmente y lo que realmente estás dispuesto a soportar por amor, por lo que, si estás soltero, llegará una conexión con una persona de lejos que, por desgracia, no podrás convivir tanto como quisieras.
Predicciones para Capricornio este martes 24 de agosto del 2026
Toma en cuenta que este martes llegará para mostrarte que has tomado decisiones que en su momento parecían correctas y terminaron saliendo más chuecas que cuadro colgado con prisa, por lo que la diferencia entre que las puertas se abran y no será la paciencia.
Predicciones para Acuario este martes 24 de agosto del 2026
Este martes llegará para mostrarte que se visualiza una boda, compromiso o celebración importante que podría sorprenderte porque quizá no esperabas que cierta relación avanzara tan rápido, por lo que la situación podría ponerte en alerta. No obstante, visualiza todo el panorama y piensa tres veces antes de hablar.
Predicciones para Piscis este martes 24 de agosto del 2026
Ahora es cuando vas a entender que la vida está demasiado corta para seguir gastando lágrimas, tiempo y energía en situaciones que ni siquiera dependen de ti. Ya lloraste lo que tenías que llorar, ya pensaste demasiado las cosas y hasta imaginaste escenarios que jamás sucedieron.