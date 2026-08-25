Horóscopo de hoy martes 25 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 25 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 25 de agosto de 2026

Hoy, martes 25 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el ingreso de Mercurio en Virgo favorece la organización de tus actividades y te ayuda a detectar qué hábitos están consumiendo más tiempo y energía de la necesaria. Una conversación laboral puede aportar una solución práctica a un asunto pendiente. En los vínculos, será mejor expresar tus necesidades de forma concreta y sin asumir lo que piensa la otra persona. Revisa gastos pequeños que podrían acumularse.

: el ingreso de Mercurio en Virgo favorece la organización de tus actividades y te ayuda a detectar qué hábitos están consumiendo más tiempo y energía de la necesaria. Una conversación laboral puede aportar una solución práctica a un asunto pendiente. En los vínculos, será mejor expresar tus necesidades de forma concreta y sin asumir lo que piensa la otra persona. Revisa gastos pequeños que podrían acumularse. Tauro : la energía disponible estimula la creatividad y facilita que conviertas una idea personal en un proyecto más definido. Mercurio en Virgo favorece una comunicación clara en asuntos afectivos, por lo que una conversación sincera puede acercarte más a alguien. Dedicar tiempo a una actividad que disfrutas ayudará a despejar la mente. Antes de invertir recursos, comprueba que el proyecto tenga una estructura realista.

: la energía disponible estimula la creatividad y facilita que conviertas una idea personal en un proyecto más definido. Mercurio en Virgo favorece una comunicación clara en asuntos afectivos, por lo que una conversación sincera puede acercarte más a alguien. Dedicar tiempo a una actividad que disfrutas ayudará a despejar la mente. Antes de invertir recursos, comprueba que el proyecto tenga una estructura realista. Géminis : el ingreso de tu regente en Virgo dirige tu atención hacia el hogar y los asuntos familiares. Organizar un espacio o resolver una tarea doméstica puede generar mayor tranquilidad. En una relación, hablar sobre necesidades concretas evitará malentendidos. También será conveniente revisar gastos relacionados con la casa y establecer prioridades antes de realizar compras.

: el ingreso de tu regente en Virgo dirige tu atención hacia el hogar y los asuntos familiares. Organizar un espacio o resolver una tarea doméstica puede generar mayor tranquilidad. En una relación, hablar sobre necesidades concretas evitará malentendidos. También será conveniente revisar gastos relacionados con la casa y establecer prioridades antes de realizar compras. Cáncer : la jornada favorece las conversaciones importantes, los trámites y la organización de información. Una noticia o mensaje puede ayudarte a tomar una decisión que venías postergando. En los vínculos, expresar lo que sientes con sencillez permitirá fortalecer la confianza. Evita saturarte de actividades y procura hacer pausas para mantener la concentración durante el día.

: la jornada favorece las conversaciones importantes, los trámites y la organización de información. Una noticia o mensaje puede ayudarte a tomar una decisión que venías postergando. En los vínculos, expresar lo que sientes con sencillez permitirá fortalecer la confianza. Evita saturarte de actividades y procura hacer pausas para mantener la concentración durante el día. Leo : Mercurio en Virgo te impulsa a revisar la manera en que administras tus recursos y a pensar con mayor estrategia antes de gastar. Una conversación puede ayudarte a encontrar una alternativa para mejorar una situación material. En una relación, hablar de expectativas y responsabilidades compartidas evitará tensiones futuras. También será útil reducir el exceso de compromisos para preservar tu energía.

: Mercurio en Virgo te impulsa a revisar la manera en que administras tus recursos y a pensar con mayor estrategia antes de gastar. Una conversación puede ayudarte a encontrar una alternativa para mejorar una situación material. En una relación, hablar de expectativas y responsabilidades compartidas evitará tensiones futuras. También será útil reducir el exceso de compromisos para preservar tu energía. Virgo : con Mercurio ingresando en tu signo, aumenta tu capacidad para analizar, organizar y expresar con precisión aquello que necesitas. Es una jornada favorable para planificar proyectos, ordenar rutinas y tomar decisiones que habías postergado. En los vínculos, tu claridad puede facilitar una conversación importante, aunque conviene evitar una actitud demasiado crítica. Una idea bien estructurada puede convertirse en una oportunidad material.

: con Mercurio ingresando en tu signo, aumenta tu capacidad para analizar, organizar y expresar con precisión aquello que necesitas. Es una jornada favorable para planificar proyectos, ordenar rutinas y tomar decisiones que habías postergado. En los vínculos, tu claridad puede facilitar una conversación importante, aunque conviene evitar una actitud demasiado crítica. Una idea bien estructurada puede convertirse en una oportunidad material. Libra : la llegada de Mercurio a Virgo inicia una etapa más introspectiva en la que puede resultar beneficioso revisar pensamientos, preocupaciones y asuntos pendientes. Una pausa lejos del ruido externo te permitirá recuperar claridad. En los vínculos, evita interpretar silencios o gestos sin preguntar directamente. En lo económico, será mejor revisar acuerdos antes de comprometer recursos.

: la llegada de Mercurio a Virgo inicia una etapa más introspectiva en la que puede resultar beneficioso revisar pensamientos, preocupaciones y asuntos pendientes. Una pausa lejos del ruido externo te permitirá recuperar claridad. En los vínculos, evita interpretar silencios o gestos sin preguntar directamente. En lo económico, será mejor revisar acuerdos antes de comprometer recursos. Escorpio : Mercurio en Virgo favorece tus contactos, amistades y proyectos colectivos. Una conversación con alguien de tu entorno puede aportar una información decisiva para avanzar en un objetivo. En lo afectivo, compartir planes de futuro ayudará a fortalecer una relación. Una propuesta material puede ser interesante si existe claridad sobre las responsabilidades de cada persona.

: Mercurio en Virgo favorece tus contactos, amistades y proyectos colectivos. Una conversación con alguien de tu entorno puede aportar una información decisiva para avanzar en un objetivo. En lo afectivo, compartir planes de futuro ayudará a fortalecer una relación. Una propuesta material puede ser interesante si existe claridad sobre las responsabilidades de cada persona. Sagitario : la energía disponible pone el foco en tus metas y en la manera en que organizas tus responsabilidades. El ingreso de Mercurio en Virgo favorece la planificación y puede ayudarte a transformar una ambición en pasos concretos. En los vínculos, reservar tiempo para escuchar a alguien cercano evitará que las obligaciones generen distancia. Revisa bien las condiciones antes de aceptar una propuesta económica.

: la energía disponible pone el foco en tus metas y en la manera en que organizas tus responsabilidades. El ingreso de Mercurio en Virgo favorece la planificación y puede ayudarte a transformar una ambición en pasos concretos. En los vínculos, reservar tiempo para escuchar a alguien cercano evitará que las obligaciones generen distancia. Revisa bien las condiciones antes de aceptar una propuesta económica. Capricornio : Mercurio en Virgo favorece el aprendizaje, los viajes y la planificación de proyectos a largo plazo. Una conversación con una persona experimentada puede ofrecerte una perspectiva útil para tomar una decisión. En los vínculos, compartir intereses intelectuales fortalecerá la conexión. Si consideras invertir en una formación o experiencia, analiza primero cómo puede contribuir a tus objetivos.

: Mercurio en Virgo favorece el aprendizaje, los viajes y la planificación de proyectos a largo plazo. Una conversación con una persona experimentada puede ofrecerte una perspectiva útil para tomar una decisión. En los vínculos, compartir intereses intelectuales fortalecerá la conexión. Si consideras invertir en una formación o experiencia, analiza primero cómo puede contribuir a tus objetivos. Acuario : la jornada invita a profundizar en asuntos relacionados con recursos compartidos, acuerdos y responsabilidades. Mercurio en Virgo facilita ordenar información y detectar detalles que podrían haber pasado desapercibidos. En una relación, hablar de temas delicados con transparencia permitirá fortalecer la confianza. Evita asumir compromisos materiales sin conocer todas las condiciones.

: la jornada invita a profundizar en asuntos relacionados con recursos compartidos, acuerdos y responsabilidades. Mercurio en Virgo facilita ordenar información y detectar detalles que podrían haber pasado desapercibidos. En una relación, hablar de temas delicados con transparencia permitirá fortalecer la confianza. Evita asumir compromisos materiales sin conocer todas las condiciones. Piscis: el ingreso de Mercurio en Virgo pone especial atención en tus relaciones y en la manera en que estableces acuerdos. Una conversación clara puede ayudarte a definir qué esperas de una persona cercana o de una colaboración. En lo afectivo, escuchar tanto como expresarte será fundamental para evitar desequilibrios. En asuntos materiales, será conveniente dejar por escrito condiciones importantes y no depender únicamente de promesas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: