Los cocineros de MasterChef 24/7 vuelven a vestir sus filipinas en la gala por el último Pin del Chef

Con la semana final de MasterChef 24/7 en curso, llegó la hora de los cinco mejores cocineros para disputarse el último Pin del Chef de la temporada; sin embargo, lo hicieron con un gran incentivo, pues volvieron a vestir sus filipinas. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala por el Pin del Chef, el cual también dará inmunidad a su portador para la eliminación de mañana, arrancó con los últimos cocineros de la temporada vistiendo sus filipinas, quienes además, recibieron reconocimientos por ser los mejores cinco participantes de MasterChef 24/7.

Por otro lado, los concursantes se enfrentaron al reto de las cajas misteriosas, las cuales ocultaban ingredientes poco convencionales para los cocineros y es que los paladares más exigentes de México buscaron sacarlos de su zona de confort, debido a que, de tener el mercado abierto, tomarían los insumos a los que están acostumbrados.

Cabe señalar que Ixdit, Flor, Lancer, Claudia y Michelle deben usar todos los ingredientes en sus propuestas y que el que tenga el peor desempeño no pasará al segundo reto de la noche y portará un mandil negro.

¡El reto por el último Pin del Chef “comienza” antes! Los cocineros de MasterChef 24/7 preparan animales con chocolate (VIDEO)

Es importante señalar que, de acuerdo a lo revelado por Claudia Lizaldi el pasado domingo 23 de agosto, las eliminaciones continuarán esta semana y otro concursante de MasterChef 24/7 se despedirá de la competencia este próximo martes al final de la gala de beneficios y castigos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana es martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles.

Por otro lado, conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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