Checa la LISTA COMPLETA de los cocineros de MasterChef 24/7 con MANDILES NEGROS de hoy 24 de agosto

La etapa final de MasterChef 24/7 no cambia la más reciente dinámica de eliminaciones entre semana y para muestra está la gala por el último Pin del Chef, la cual definió a los cocineros que corren peligro de salir de la competencia el día de mañana. ¿Quiénes portaron los mandiles negros de este lunes? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala por el Pin del Chef, el cual también dará inmunidad a su portador(a) para la eliminación de mañana, arrancó con los últimos cocineros de la temporada vistiendo sus filipinas, quienes además, recibieron diplomas por ser los mejores cinco participantes de MasterChef 24/7.

Posteriormente, los concursantes se enfrentaron al reto de las cajas misteriosas, las cuales ocultaban ingredientes inusuales para ellos y es que los paladares más exigentes de México buscaron sacarlos de su zona de confort, debido a que, de tener disponible el mercado, tomarían los mismos insumos a los que están acostumbrados.

Tras una degustación con resultados mixtos, los Chefs determinaron que Michelle tuvo el peor platillo del desafío, por lo que portó el primer mandil negro de la noche.

Para el segundo reto, la cocina más poderosa de México le dio la bienvenida a la Chef Lili Cuéllar y es que Ixdit, Flor, Lancer y Claudia tuvieron que terminar las preparaciones que comenzaron previamente con la "Maestra del fuego" en la cocina oculta y es que tendrían que hacer animales con chocolate que los representaran a ellos mismos y a sus cuatro compañeros.

Después del segundo reto, la lista completa de los cocineros que portan mandiles negros queda de la siguiente manera:



Michelle

Ixdit

Lancer

Flor

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana es martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles.

Por otro lado, conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Michelle, Ixdit, Lancer y Flor; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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