Horóscopo semanal del 13 de diciembre al 19 de diciembre con Padme Vidente

Domingo 13 de diciembre

Aries:

Venus te trae un mensaje, el cual es que salgas de tu zona de confort en terrenos del amor, es momento de que te arriesgues al mil por ciento.

Tauro:

Tienes que hacer rituales que te ayuden a sacar todo tu romanticismo y toda tu sexualidad. Ya lo tienes, solo es cuestión de explotarlo al máximo.





Géminis:

Vienes más fuerte que nunca, y es que te encuentras en un nuevo período de renacimiento, en la cual, resurgiste a partir de cosas que traías pendientes del pasado.

Cáncer:

Despreocúpate de tus finanzas por este período, ya que estarás muy estable en tu economía, debido a un gran proyecto laboral.

Leo:

Mantén activos tus contactos y no los descuides, ya que en un futuro te servirán para nuevos avances laborales, sobretodo, porque se conecta con tu parte social.





Virgo:

Tendrás la posibilidad de comenzar grandes proyectos, sin embargo, el apoyo de tu pareja será indispensable para este proceso.

Libra:

Si te encuentras sin pareja, no te desanimes, pues en este preciso momento no estás interesado en ninguna persona, ya que nadie te llama la atención.

Escorpio:

Tendrás un tiempo muy largo de abundancia, por lo que la prosperidad se quedará un buen rato en tu vida, así que tienes que aprovechar y utilizar tu imaginación para sacarle provecho.

Sagitario:

Urano te alerta por futuras lesiones o daños físicos, por lo que es indispensable, que si haces alguna actividad deportiva te cuides mucho para no llegar a hasta esa situación.

Capricornio:

Estás muy cerca de atravesar grandes conflictos, así que ten mucho cuidado con lo que haces y les dices a los demás.

Acuario:

¡Relájate y respira! No es momento de que realices actividades que te estresen de más, además, trata de pensar muy bien antes de tomar alguna decisión.

Piscis:

Debes de disfrutar mucho este tránsito, pues trae consigo mucha pasión y sensualidad a tu día. ¡Gózalo intensamente!

Lunes 14 de diciembre

Aries:

Decreto para la semana: “Yo soy la iluminación divina llegando a mi mente”.

Tauro:

Decreto para la semana: “Yo soy la sabiduría que me guía en todo lo que hago”.

Géminis:

Decreto para la semana: “Yo soy la pureza de la luz llenando mi ser y mi mundo”.

Cáncer:

Decreto para la semana: “Yo soy la curación divina manifestándose en mí”.

Leo:

Decreto para la semana: “Yo soy la paz divina aquietando mi ser”.

Virgo:

Decreto para la semana: “Yo soy una presencia comandando paz hoy”.

Libra:

Decreto para la semana: “Yo soy el suministro de dinero y toda cosa buena llegando a mi vida es perfecta ahora”.

Escorpio:

Decreto para la semana: “Yo soy el fuego violeta en acción, aquí y ahora transmutando todo en luz”.

Sagitario:

Decreto para la semana: “Yo soy la ley del perdón en acción en mí y en toda la humanidad”.

Capricornio:

Decreto para la semana: “Yo soy la protección divina envolviéndome a mí y a mi familia”.

Acuario:

Decreto para la semana: “Amado Arcángel Miguel, corta y libérame de toda sombra hacia la Luz o de todo vicio hacia la pureza”.

Piscis:

Decreto para la semana: “Yo soy la fe iluminada expandiéndose en mi corazón”.

Martes 15 de diciembre

Aries:

La carta que te corresponde este día habla de nuevos nacimientos, pueden ser, incluso, inicios de mudanza o proyectos laborales. Es un buen augurio.

Tauro:

Tendrás mucho éxito, el cual será muy constante, además, te durará por mucho tiempo. ¡A Disfrutar!

Géminis:

Tendrás que realizar un gran esfuerzo para poder lograr tu meta, incluso, podrías atravesar varios problemas para conseguirla, no te detengas por nada.

Cáncer:

Debes de estar atento, ya que en este tiempo debes de asegurarte que tu familia este completamente bien, tienes que cuidarla, pues es lo más importante en esta vida.

Leo:

Si llegas aislarte, es por que tu carta, entre muchas cosa, habla sobre el autodescubrimiento que estás teniendo en este momento o posiblemente tendrás muy pronto.

Virgo:

Estarás en una situación que te dejará una gran lección y aprendizaje de vida. Afróntalo con la cabeza bien en alto, sin importar las circunstancias.

Libra:

Resguarda y cuida mucho tu hogar, ya que representa un símbolo de paz, armonía y trabajo diario.

Escorpio:

Tendrás muchas experiencias pasionales y sexuales, pero al final de todo, tu decides si lo quieres o no.

Sagitario:

La carta que te corresponde hoy, señala prosperidad y abundancia para ti. El éxito estará contigo en tu camino.

Capricornio:

Haz una recapitulación de tu experiencias y elimina lo que ya no te funciona. Libera esos pecados y limpia tu espíritu.

Acuario:

Tu solito saboteas las situaciones, y esto se debe a que le tienes miedo al compromiso, pero te doy un consejo ... ¡No huyas!

Piscis:

En tu carta salen conversaciones y molestias con las demás personas, aunque, también hay alguien con quien te encanta platicar.

Miércoles 16 de diciembre

Aries:

Hay mucho movimientos, tal vez se acerca el nacimiento de un bebé, o tal vez conduce a algún matrimonio.

Tauro:

Tendrás la oportunidad de iniciar nuevamente para que de esta manera, puedas construir una base sólida para tu camino.

Géminis:

Este día disfruta al máximo, tienes que tranquilizarte, respirar profundo y relajarte lo más posible que puedas.

Cáncer:

Sabemos que estás triste, pero ya es momento de borrar los recuerdos de ese amor que te hizo tanto daño. Necesitas olvidar que jugó con tus sentimientos.

Leo:

Mucha inseguridad en el terreno del amor, y es que sentirás demasiados celos, pero recuerda, si tienes esa intuición deberías de ir con cautela.

Virgo:

Afortunadamente confían mucho en ti, gracias a ello, has podido salir afortunado de esos grandes retos que te ha presentado la vida.

Libra:

Amas a tu pareja, pero no puedes controlarla ni mucho menos acorralarla, debes de dejar que tenga su propia libertad, de lo contrario, habrá demasiados reproches en su relación.

Escorpio:

Estarás en una etapa llena de excesos, ¡ten cuidado! eso no será nada bueno. Tienes que divertirte, pero también necesitas poner límites.

Sagitario:

¡Muy bien! Estás planeando algún viaje ¡felicidades!, realmente te lo mereces mucho. ¡A disfrutar!

Capricornio:

Grandes decisiones se aproximan, por lo que necesitarás despejar tu mente y aclarar todas las dudas que tienes en la cabeza. ¡Tú puedes!

Acuario:

Te irá increíble en el ámbito financiero. Tendrás grandes ingresos por tu trabajo o por algunas inversiones.

Piscis:

Estás en un proceso de aprendizaje en el cual, entrarás a fondo con tu espiritualidad, así que sigue tu gran intuición.

Jueves 17 de diciembre

Aries:

Este día aprovecha para realizar una actividad que te relaje, como por ejemplo: dar un paseo por el parque, pintar sobre el asfalto, construir un castillo de arena o simplemente dormir.

Tauro:

Momento justo para pedirle a Dios que establezca un nivel más alto de comunicación contigo.

Géminis:

Tu actitud positiva hacia el mundo te abre nuevas oportunidades. Mira la vida de otra manera y te funcionará mejor.

Cáncer:

Deja que el verdadero amor brille y tu verdadero poder puede realizar milagros. ¡Eres un ser de luz!

Leo:

No te sientas preso ante la situación, mejor piensa y realiza cosas o actividades que disfrutes y te gusten demasiado.

Virgo:

Sin duda, la paz y la tranquilidad son tu estado natural, así que los ángeles se encuentran trabajando duro para ayudarte a encontrarla.

Libra:

¡Basta ya! No tienes que controlar los resultados, de hecho, los ángeles te envían mensajes para esta situación en particular.

Escorpio:

Los seres de luz te están apoyando, así que presta mucha atención a tu alrededor, especialmente en lo que escuchas, sientes y piensas.

Sagitario:

Estás en un proceso en el que los ángeles te pide que pienses en Dios para que el piense en ti y te ayude en tu camino.

Capricornio:

Si estás pasando por un mal momento, acude a los ángeles y Dios, mental y emocionalmente serán de gran ayuda.

Acuario:

Avanza, trasciende y camina con fe y esperanza, los ángeles y los seres de luz te mandan toda esa inspiración que necesitas.

Piscis:

Hay mucho errores en tu camino, pero hay mucho más amor en tu interior y en tu corazón.

Viernes 18 de diciembre



Aries:

Necesitas ser mucho más selectivo y enfocar tus ideas desde otro ángulo. Deberás realizar una buena limpia.

Tauro:

Si quieres encontrar pareja, necesitas abrir tu corazón para que estés listo cuando esa persona especial llegue a tu vida.

Géminis:

La Luna te advierte sobre situaciones llenas de conflicto y tensión, pero existirá la posibilidad de lograr en ellas un equilibrio

Cáncer:

La Luna te trae cambios, tal vez sean viajes, mudanzas, nuevos rumbo con tu pareja o simplemente cambio de rutina.

Leo:

¡Ten cuidado! Si no haces las cosas bien y como se debe, podrías sufrir las consecuencias muy pronto, así que ojo con lo que haces.

Virgo:

Libérate del egoísmo, eso no trae nada bueno. Debes de tener una relación sana y madura, si no lo piensas así mejor sigue tu camino solo.

Libra:

Absolutamente todo necesita de una muy buena comunicación, así que si quieres estar bien con tu pareja, es mejor que la tengas de una vez.

Escorpio:

Si quieres que se solucionen las cosas es mejor platicarlo de frente y discutirlo tranquilamente.

Sagitario:

ojo con todo lo que haces y con todo lo que dices, ya que hay personas esperando que bajes la guardia y cometas algún error.

Capricornio:

Muchas situaciones te estaban causando mucho estrés, pero afortunadamente ya se están solucionando positivamente.

Acuario:

Si necesitas que tus pensamientos sean más precisos, aprovecha la Luna para hacerlo.

Piscis:

Has un equilibrio entre tu mente y tu espíritu, no hay nada más sano que contar con la armonía en tu interior.

Sábado 19 de diciembre

Aries:

Gracias a que Júpiter entra a tu signo zodiacal Aries, se acerca para ti la renovación.

Tauro:

Si estás soltero, date la oportunidad de disfrutar este día al máximo, al final, no te arrepentirás.

Géminis:

Estás viviendo uno de los momentos más románticos de tu vida, ya que estás haciendo tan feliz a tu pareja, que él/ella está haciendo hasta lo imposible por regresarte esa felicidad.

Cáncer:

Piensa bien las cosas, no vayas a tener un bebé solo para amarrar a tu pareja, esa no es la verdadera solución.

Leo:

Si quieres solucionar un problema, no hay nada mejor que hablarlo con el corazón en la mano. Eso nunca falla.

Virgo:

Te encuentras en circunstancias borrosas, en donde no estás viendo con mucha claridad y sientes mucha presión de por medio.

Libra:

En tu relación amorosa te están pidiendo mucha atención, pero no te molestes por ello, ya que tú no has hecho las cosas nada bien.

Escorpio:

La seguridad debe de estar ante todo, así es necesario que inviertas tiempo en una relación sana, segura y llena de amor.

Sagitario:

Hay buena fortuna rondándote, se ve muy buena salud y muchos negocios sumamente exitosos. ¡¡Felicidades!

Capricornio:

¡Malas noticias! Habra mucha deshonestidad en tu relación, tal vez, habrá algún triángulo amoroso.

Acuario:

¿Ya no quieres estar soltero? Entonces manos al Cosmos, lanza la petición al universo para que te mande a la persona ideal para ti.

Piscis:

Este día con la Luna, puedes confiar en tu intuición. Hay una persona que está teniendo fuertes deseos contigo.