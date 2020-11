Horóscopo semanal del 29 de noviembre al 5 de diciembre con Padme Vidente

Domingo 29 de noviembre

Aries:

suelta, fluye y mantén las manos abiertas al Universo para que pueda entrar cosas nuevas.

Tauro:

Estás de suerte Tauro, muy pronto podrás firmas una sociedad, lo que indica grandes oportunidades de negocios.¡No los dejes ir!

Géminis:

Sabemos que duele mucho, pero ya no puedes volver atrás, esa relación ya termino, así que next.

Cáncer:

Estarás en una encrucijada, una propuesta laboral te moverá el piso y tendrás que elegir una buena decisión.

Leo:

Marte es está de tu lado, así que cualquier proyecto que emprendas, le dará riqueza en todos los sentidos a tu vida.





Virgo:

¡Embarazo a la vista! Tal vez pronto puedas tener al bebé que siempre soñaste, o puede ser que una amiga o familiar tuyo esté a punto de convertirse en mamá o papá.

Libra:

Hay muy buenas noticias, un proyecto de trabajo está a punto de tocar a tu puerta, por eso es importante que también tú se lo regreses al Universo, de la forma como prefieras, ya sea compartiendo con los demás o ayudándolos.

Escorpio:

Estarás que no te la crees, ya que se acerca un período muy exitoso en tu camino. ¿Estás listo?

Sagitario:

La fertilidad viene muy fuerte en estos momentos, así que si deseas tener un bebé, es una muy buena noticia para ti y para tu pareja.

Capricornio:

Hay muy buenas noticias para ti en el amor, y es que Venus te invita a abrirte a nuevas experiencias amorosas.

Acuario:

Sabemos que te encuentras en un proceso que está generando varios cambios, pero no te preocupes, abraza y bendice todo lo que llegue. ¡Sé positivo!

Piscis:

Se acerca un gran empleo para ti, solo relájate y confía en todos tus conocimientos y lo que eres capaz de lograr.

Lunes 30 de noviembre

Aries:

Sentirás que no estás viendo nada con claridad y que estás dando paso a un hoyo inmenso. Los eventos astrológicos te mueven el piso ¡aguas!

Tauro:

Es momento de tener una muy buena rutina, crea nuevamente hábitos que favorezcan tu día a día y aprende a administrar tus tiempos.

Géminis:

Cosas extraordinarias están por llegar, pero solo se quedarán las que realmente necesitas en tu camino.

Cáncer:

No te des la libertad de tomar una pausa en tus asuntos, ya que por dejarlos a un lado, podrías llevarte un gran susto después.

Leo:

Si te enfocas en tu creatividad y la dejas salir, podrías llevarte una gran sorpresa, e incluso, podrías llegar a tener grandes beneficios.

Virgo:

Tienes que sobresalir, no permitas que el temor te invada, así que ya no pongas más pretextos y deja fluir naturalmente la energía positiva.

Libra:

Muy bien por el aspecto social, este eclipse te ayuda a conseguir nuevos amigos, y te abre caminos para mejorar tu vida social.

Escorpio:

Deja fluir y saca todo lo que en este momento te siga haciendo daño. No es justo que sigas cargando con cosas tóxicas.

Sagitario:

Desafortunadamente no estás en balance, ni mucho menos calmado, pero esto se debe a la Luna Llena, ya que esta mueve al elemento fuego.

Capricornio:

Se acercan propuestas laborales demasiado interesantes, así que no te dé miedo y te quedes pasmado. ¡Tú puedes con eso y mucho más!

Acuario:

No pierdas el vivir grandes momentos solo por conseguir el reconocimiento de los demás, sabemos que te gusta salir victorioso, pero por estar pensando solo en eso podrías perder más.

Piscis:

Se viene una gran renovación. La emociones vienen fuertes y con todo, pero no te preocupes porque será para algo positivo.

Martes 1º de diciembre

Aries:

Si estás casado, ten mucho cuidado, ya que pueden aparecer varias tentaciones en tu camino. La infidelidad podría acabar con tu matrimonio. ¡Aguas!

Tauro:

¡Aguas! La energía en ti está muy voluble, así que está etapa no es tan a tu favor. ¡Contrólate!

Géminis:

Momento de tomar varias decisiones y afrontar la realidad amorosa. Debes de abrir los ojos para poder ver la realidad.

Cáncer:

La magia y la energía poderosa de la Luna Llena te ayudará a expresar tus verdaderos sentimientos.

Leo:

Si estás bien en tu ámbito amoroso, no te quedes tan tranquilo, tal vez sea momento de meditar y reflexionar sobre ello.

Virgo:

No tienes que vivir enojado, al contrario, si realmente estás feliz con la relación, demuéstralo, sino es mejor ponerle fin.

Libra:

Buena racha para ti hoy mi querido libra, ya que las firmas para cuestiones económicas pintan muy bien.

Escorpio:

Si estás soltero, no te preocupes, podrías incitar a nuevas encuentros amorosos. ¡Disfruta al máximo!

Sagitario:

Es necesario que pongas límites ante los demás, ya que muchas personas podrían estar aprovechándose de tu buena fe.

Capricornio:

Te encuentras en una etapa y en una ambiente cargado de mucho energía, así que debes cargar las pilas para estar dentro del ritmo y a la altura.

Acuario:

Si no quieres terminar estresado y con gran tensión, es tiempo de que te relajes y tomes tiempo para ti.

Piscis:

Un gran problema te está atormentando demasiado, pero gracias a tu capacidad para inventar, podrás sacarlo adelante y resolverlo.

Miércoles 2 de diciembre

Aries:

Número de la surte para este día: 45.

Tauro:

Número de la surte para este día: 78.

Géminis:

Número de la surte para este día: 345.

Cáncer:

Número de la surte para este día: 1155.

Leo:

Número de la surte para este día: 45.

Virgo:

Número de la surte para este día: 003.

Libra:

Número de la surte para este día: 1204.

Escorpio:

Número de la surte para este día: 777.

Sagitario:

Número de la surte para este día: 356.

Capricornio:

Número de la surte para este día: 655.

Acuario:

Número de la surte para este día: 867.

Piscis:

Número de la surte para este día: 3557.

Jueves 3 de diciembre

Aries:

Palabras de tu ángel: Pasión y compañerismo.

Agradecimiento: Enciende una vela rosa para aprovechar y agradecer la guía que te está llegando en este momento a través de tu ángel.

Tauro:

Palabras de tu ángel: Orden y claridad.

Agradecimiento: Tú mi querido torito, necesitas una vela violeta para agradecer la orientación que se te está brindando.

Géminis:

Palabras de tu ángel: Paz interior y confianza.

Agradecimiento: El color blanco es para ti, así que cangrejito enciende una vela.

Cáncer:

Palabras de tu ángel: Sanación y templanza.

Agradecimiento:

Leo:

Palabras de tu ángel: Brillo y belleza.

Agradecimiento: Siéntete con la liberta de encender una velita del color que más te guste. Puedes colocarle dulces.

Virgo:

Palabras de tu ángel: Fuerza y empoderamiento.

Agradecimiento: Pon chocolates en tu ofrenda para agradecer y enciende una vela café.

Libra:

Palabras de tu ángel: Disciplina y tesón.

Agradecimiento: Una vela marrón para bendecir la orientación de tu camino.

Escorpio:

Palabras de tu ángel: Luz y alineación.

Agradecimiento: Da gracias a su guía llena de amor con una velita amarilla.

Sagitario:

Palabras de tu ángel: Paz y equilibrio.

Agradecimiento: Coloca en tu altar un elemento de la naturaleza y prende una vela verde.

Capricornio:

Palabras de tu ángel: Silencio, bondad y agradecimiento .

Agradecimiento: El color que te corresponde para agradecer es el naranja, así que saca una vela y enciéndela.

Acuario:

Palabras de tu ángel: Claridad, autenticidad y agradecimiento .

Agradecimiento: Tiempo de encender una vela blanca.

Piscis:

Palabras de tu ángel: Amor y sanación angélica.

Agradecimiento: Prende una vela azul mi querido pececito.

Viernes 4 de diciembre



Aries:

¿Ya sabes a qué vienes a este mundo? Eso es precisamente lo que la Luna te pregunta.

Tauro:

Si estás presentando mucho estrés y no tienes absolutamente nada de paciencia en estos momentos, es tiempo que te cuides porque la envidia te está acechando.

Géminis:

Se aproximan a ti grandes ideas, tendrás demasiada creatividad, por lo que la innovación está de tu lado.

Cáncer:

Cuentas con una gran base que te brindará solidez para tus actividades y para tu vida en general.

Leo:

¿Te has preguntado el por qué te cuesta trabajo llegar a acuerdos con las demás personas? Tiempo de reflexionar.

Virgo:

Adáptate a los tiempos y momentos, ten relaciones cordiales con todos para que seas más feliz.

Libra:

Si tienes en tu personalidad con una carácter un tanto salvaje, te perjudicará, ya que solo atraerás relaciones tóxicas.

Escorpio:

Lleva a cabo tus situaciones de una manera más eficiente, pero para eso, necesitas primero poner en orden tus emociones.

Sagitario:

Para saber que es verdad o que es mentira, debes de sacar tus antenas y prestar atención para ver las diferencias.

Capricornio:

Si cuentas con una relación muy emocional, es momento de eliminarla de tu vida, ya que podrían afectarte.

Acuario:

Sentirás la necesidad de vibrar al mismo nivel que las demás personas en tu alrededor.

Piscis:

Antes de cerrar el año, analiza y reflexiona sobre cosas pasadas que necesitas cerrar de una vez por todas, será elemental si quieres sanar.

Sábado 5 de diciembre

Aries:

No haces nada para salir de la situación en la que te encuentras. No afrontas porque te domina el miedo.

Tauro:

Es muy importante que no solo digas las cosas, sino que realmente las hagas. Necesitas demostrar para que se pueda ver la diferencia.

Géminis:

No confíes tanto en las personas que te halagan todo el tiempo, podrían ser relaciones tóxicas para ti.

Cáncer:

No confíes en todos tus amigos, muchos de ellos no quieren el bien para ti. ¡Expúlsalos de tu vida!

Leo:

Sabemos que te has preparado durante mucho tiempo, por esta razón, hay algo preparando para ti.

Virgo:

Si tienes en mente y deseas comprar cosas que necesitas, adelante, hazlo, la abundancia se presenta ante ti.

Libra:

Las cosas más importantes y lindas de la vida no son aquellas que se compran. Disfruta de los momentos que te regala esta vida.

Escorpio:

La Luna Llena en Leo es propicia para concretar negocios o proyectos, así que si deseas realizar una inversión, esta será rentable para ti.

Sagitario:

Los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos, así que es tiempo de depurar tu círculo social.

Capricornio:

Tienes mucho estés acumulado, pues te has enfocado mucho en tu vida financiera, pero no te preocupes, te encuentras estable económicamente.

Acuario:

No tengas miedo y no huyas al compromiso. Tu vida amorosa te está esperando.

Piscis:

Si estás perdiendo dinero, ya no lo intentes más, no es necesario darle la vuelta a algo que no está funcionando.