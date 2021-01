Horóscopo semanal del 3 de enero al 9 de enero con Padme Vidente

Domingo 3 de enero

Aries:

Con el alma de un Emperador romano; tal como tu vida pasada, te da una capacidad magnífica para alcanzar grandes objetivos o ganar algún tipo de fortuna.

Tauro:

Robín Hood; el líder de derechos civiles que está dentro de ti, se ha colocado al frente. Este espíritu tiene temor de no defender sus creencias bajo el temor de tener que enfrentarse a represalias.





Géminis:

Con tu gran bufón interno, puedes usar todas tus habilidades de entretenimiento para acercarte a aquellos que han nacido entre la riqueza y el privilegio.

Cáncer:

Tu vida pasada como líder político histórico te ayudará a lograr con éxito tus futuros proyectos profesionales y personales.

Leo:

El gran conocimiento griego que tienes por tu vida pasada, te llevará a una vida con más equilibrio, lo que hará de ti un líder más justo y muy sabio.





Virgo:

Es momento de ponerte en contacto con el gran brujo que llevas dentro de ti para sacar toda la magia que hay en ti.

Libra:

El mensaje de tu vida pasada, es poder encontrar una salida curativa para una explosión potencial, ya que es indispensable encontrar una manera de liberar tensiones.

Escorpio:

Te expresas y regresas a lo desconocido, este movimiento de lo conocido a lo desconocido y viceversa, seguirá por la eternidad, a menos que alguien se ilumine, lo que haría que esta fuera su última vida.

Sagitario:

Tu vida pasada era de médium, ahora reconoce las señales, ya que está intentando indicarte hacia dónde tienes que ir en este preciso momento.

Capricornio:

En tu vida pasada vivías enseñando y profesando el equilibrio, algo que nunca debes olvidar y, por supuesto, aplicar a la vida misma.

Acuario:

A medida que maduras, podrás comenzar a experimentar el amor que se está más allá de la sexualidad, honrando la individualidad del otro. Debes de comenzar a entender a tu pareja.

Piscis:

Siempre vive en ti el alma de tu vida pasada como emperador, independientemente de si es rico o pobre, sigue así pececito, como el rebelde que eres.

Lunes 4 de enero

Aries:

Tu frase de esta semana: “Somos lo que siempre hacemos, la excelencia, por lo tanto, no es un acto sino un hábito”.

Tauro:

Tu frase de esta semana: “Da el primer paso con fe, no tienes que ver todas las escaleras, solo da el primer paso”.

Géminis:

Tu frase de esta semana: “Actúa o acepta”.

Cáncer:

Tu frase de esta semana: “Muchas grandes ideas no se ejecutan y muchos grandes ejecutores no tienen ideas, uno sin el otro no vale nada”.

Leo:

Tu frase de esta semana: “El mundo es más maleable de lo que crees y está esperándote para que le des forma”.

Virgo:

Tu frase de esta semana: “Ser derrotado es solo una condición temporal, rendirse es lo que lo hace permanente”.

Libra:

Tu frase de esta semana: “El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”.

Escorpio:

Tu frase de esta semana: “El éxito parece estar conectado con la acción, la gente exitosa se sigue moviendo, cometen errores pero no se rinden”.

Sagitario:

Tu frase de esta semana: “Hay dos decisiones importantes en la vida; aceptar las condiciones actuales o aceptar la responsabilidad de cambiarlas”.

Capricornio:

Tu frase de esta semana: “Estoy convencido de que, por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son, es mera perseverancia”.

Acuario:

Tu frase de esta semana: “La riqueza, después de todo, es algo relativo, ya que el que tiene poco y quiere menos es más rico que el que tiene más y quiere aún más”.

Piscis:

Tu frase de esta semana: “No puedes salvar a las personas, puedes simplemente amarlas”.

Martes 5 de enero

Aries:

Es probable que hoy debas hacer un trabajo con más personas, por lo que tienes que sacar a relucir lo mejor de ti y seas una parte fundamental del grupo.

Tauro:

Un nuevo amor podría aparecer en tu camino, si estás sin pareja, no dejes de explorar esta nueva posibilidad de querer a alguien. ¡Será una etapa increíble!

Géminis:

Te llamarán de un lugar, ya sea en tu ciudad o en el extranjero, puede ser por algún tipo de trabajo o para una beca en alguna parte del mundo. ¡Felicidades!

Cáncer:

Plutón se encuentra junto a Mercurio, por lo que será un maravilloso día para socializar y sacar ese aire tan angelical que es tan característico de ti.

Leo:

Sentirás muchas ganas de querer platicar con alguien, charlar y extender todas tus emociones, y sabes que eso está muy bien. Platicarán contigo Aries y Sagitario.

Virgo:

Espera a que se desarrolle una sociedad o matrimonio fructífero en tu círculo social inmediato. Si es una sociedad, estás bien aspectado con Escorpión, Piscis y Cáncer.

Libra:

Es posible que la felicidad te llegue de la forma en la que deseas y no de la manera convencional. Los astros te invitan a hacer tu carta de Reyes Magos.

Escorpio:

Debes ser extremadamente cuidadoso con tus pertenencias materiales, ya que son el primer blanco de las personas que se quieren aprovechar de ti.

Sagitario:

Debes asumir la responsabilidad y darte cuenta que todo lo que hagas tendrá fuertes consecuencias. En ti está medir hasta dónde eres capaces de llegar y qué te atreves a arriesgar.

Capricornio:

Hazte cargo de lo que se avecina y usa todo tu coraje y valentía, es lo único que te traerá la victoria de forma definitiva. Un último esfuerzo es lo que se necesita para prosperar.

Acuario:

Este día Plutón está cerca de Mercurio y la Luna de la Justicia es el mejor regalo que el destino te puede dar, ya que te otorga el tiempo suficiente para actuar y librarte del mal.

Piscis:

Pronto te inundará una gran satisfacción, olvidarás el pudor que te produce estar en la mira de todo el mundo. Ahora ya eres parte vital de él.

Miércoles 6 de enero

Aries:

Si tienes compromiso, los problemas que tienes en el corazón provocarán grandes problemas en el ámbito laboral.

Tauro:

Que no decaiga tu ánimo en este día, lo necesitarás para que todo marche de la manera en la que hace tiempo tienes planeado.

Géminis:

Puede haber dificultades en el trabajo, por lo que es importante que tengas tranquilidad y no te desesperes si algo sale mal, necesitarás un poco más de alegría.

Cáncer:

Debes de poner mucha más seguridad a tu interior y comenzar a disfrutar de las cosas que puedes obtener, porque eso es lo que te ayudará a tu vida.

Leo:

No tienes que hacer cosas que no quieres, es probable que te sientas con un poco de miedo a decidir y dejar otras cosas de lado en tu ámbito profesional.

Virgo:

Las cosas se están moviendo mucho más rápido que antes, pero eso no significa que debas ir apresurado por la vida, ten mucha calma.

Libra:

Si no tienes ningún compromiso romántico, la vibración del amor llega a tu vida, así que aprovecha al máximo el momento.

Escorpio:

Te encuentras pensando en buenas soluciones para tu vida, solo basta con preguntar al Oráculo o al Tarot. Ve con tu consejera espiritual para solucionar.

Sagitario:

Siempre es un buen momento para volver a amar y este día Venus en Tauro te da un empujoncito, no te vayas a cerrar.

Capricornio:

Si hoy cumples años recuerda tienes 52 días para construir, así que revive tus planes del pasado.

Acuario:

Haz tu vida un poco mejor, recuerda que cada día es necesario dar un paso a la vez, pero que sea dulce y gradual.

Piscis:

Recuerda que debes de tomar las riendas de tu vida, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan.

Jueves 7 de enero

Aries:

Tienes que encontrar la paz mental en tu ser para que todos los problemas desaparezca, es importante que lo hagas.

Tauro:

Quizás, los ángeles y los seres de luz te están dando ideas inspiradas para que veas tu verdadero talento.

Géminis:

Los ángeles te piden que elimines todo los grandes miedos asociados con el uso de la fuerza.

Cáncer:

Tu increíble alegría atrae hacia ti muchas personas magníficas que pueden ayudarte durante toda tu vida.

Leo:

Cuando eres feliz, la luz que Dios te da, inspirará a cualquiera que te vea rondando por el mundo.

Virgo:

Tú mismo te conviertes en un ángel terrenal y de una manera milagrosa, mejorarás todas tus relaciones con los demás.

Libra:

Los seres de luz te ayudarán a terminar el trabajo que has comenzado con un estado de ánimo mucho más positivo.

Escorpio:

El Arcángel Michael te ayuda a comprender que a pesar de hacer cambios en tu vida, estás en completa seguridad.

Sagitario:

Los ángeles te enseñan a mirar las cosas de una manera diferente para aprender nuevas habilidades.

Capricornio:

Puedes pedirle a los seres de luz que te den una señal en caso de que tengas una pregunta, necesitarás alguna señal de ellos.

Acuario:

Tus propios miedos te ciegan a tal punto que no notas la presencia de Dios y la de los ángeles.

Piscis:

Toma lo desconocido con entusiasmo y coraje, atraerán las oportunidades favorables para tu carrera.

Viernes 8 de enero



Aries:

Recuerda que la suerte proviene de tus actos buenos, los cuales tienes que generar día a día, es muy importante que los realices a diario.

Tauro:

Aceptas la libertad y los cambios de afiliación. Recuerda que todo tiene su tiempo y su lugar, así que toma el ritmo natural y después dejar ir.

Géminis:

Aprovecha la magia de la Luna Menguante, ya que te apoyará a sacudir todo lo que ya no es para ti. ¡No lo dejes en el olvido!

Cáncer:

De acuerdo a Platón, lo más importante que puede suceder es que el tiempo te dará la fuerza que necesitas en estos momentos.

Leo:

Utiliza la Luna para sacudirte esas larvas energéticas, pero también ponle demasiado amor a todas las decisiones que tengas que realizar.

Virgo:

Es importante que sepas que tu tienes el control y la capacidad para elegir qué batallas son en las que quieres combatir.

Libra:

Entiendes perfectamente el significado de una relación y el significado del matrimonio, por lo que para ti significa la felicidad en plenitud.

Escorpio:

Tu camino de desarrollo te ha dado alas , sin embargo, tú ni siquiera las has notado. Es momento de que abras los ojos y las uses.

Sagitario:

Has entendido cómo te aferraste espiritualmente a algo muerto, pero ahora es sumamente necesario que rompas con esa gran conexión. ¡No te deja nada bueno!

Capricornio:

El fantasma que roba parte de tu vida, saldrá a flote y morirá a la luz de la conciencia, de esta manera, creará espacio para un nuevo comienzo para ti.

Acuario:

Estás en un momento maravilloso, así que debes de disfrutar al máximo este tiempo que estás viviendo. Agradece por todo lo que se te está otorgando.

Piscis:

No te olvides de ti ni de la familia, recuerda que no hay nada más importante que eso. No abandones lo que más amas en el mundo,

Sábado 9 de enero

Aries:

Una persona muy querida está sintiendo tu ausencia, se trata de alguien de edad madura, del signo zodiacal Piscis, Leo o Sagitario.

Tauro:

Este sábado, los astros hablan principalmente de problemas o esfuerzos que debes hacer para lograr un objetivo.

Géminis:

Este inicio de año es buen momento de tomar varias decisiones importantes en tu vida. ¡Ánimo y para adelante!

Cáncer:

Procura preocuparte únicamente por ti, sin volverte esclavo de tu propia imagen, ya que el amor podría no florecer.

Leo:

Necesitas liberarte de ataduras de tu pasado, pueden ser relaciones, recuerdos y posiblemente la nostalgia de tiempos que tu crees que fueron mejores.

Virgo:

Tranquilo, es cuestión de tiempo para que encuentres una magnífica estabilidad en el amor. ¡Ve por ella!

Libra:

Estás en una muy buena etapa, así que, recuerda que la sabiduría está en ocupar los astros a tu favor.

Escorpio:

No te vendría nada mal que pensaras más con la cabeza y no tanto con el corazón. A veces eso te puede traer más problemas que soluciones.

Sagitario:

Decídete y afronta las situaciones que te vienen, no tengas miedo, ve para delante y déjate fluir para que todo salga bien.

Capricornio:

Todo sigue su camino y te deberás adaptar a las circunstancias reales y dejar de soñar con imposibles.

Acuario:

No esperes mucho tiempo para decirle a la persona que tienes a tu lado lo mucho que le quieres, no sabes el tiempo que tendrán juntos.

Piscis:

Tu ánimo y tu energía no deben decaer, ni menos cuando veas escenarios adversos que te puedan dejar sin ganas de hacer lo que quieres.