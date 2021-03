Horóscopo semanal Libra del 14 de marzo al 20 de marzo con Padme Vidente

Domingo 14 de marzo:

Ten cuidado con ciertos problemas. Posibles mudanzas, cambios, decisiones importantes que te harán crecer, aprovéchalo.



Lunes 15 de marzo:

No actúes como si supieras lo que no sabes, no lo hagas ni siquiera como una forma de vanidad.

Martes 16 de marzo:

A tu alrededor se están tomando decisiones que pueden involucrarte, se prevén cambios que pueden no beneficiarte, pero nada es tan malo como parece.

Miércoles 17 de marzo:

Estás esperando una llamada de alguien que te interesa mucho y crees que este es el momento oportuno de que te llegue.

Jueves 18 de marzo:

Para este día tenemos un mensaje de tu animal de poder, el elefante tótem, que tiene como significado la fuerza, el honor, la estabilidad y la paz.

Viernes 19 de marzo:

Cupido te visita directamente. Su química habla por sí misma, más allá de las palabras o acciones, lo que ustedes tienen es algo más profundo.

Sábado 20 de marzo:

Procura no mostrar ingenuidad y mira más los hechos que las palabras, por muy bonitas que sean, eso es lo que te hará sufrir menos.