Horóscopo semanal Tauro del 29 de noviembre al 5 de diciembre con Padme Vidente

Domingo 29 de noviembre

Es momento de que arriesgues todo para cumplir tus metas y tus sueños. No tengas miedo de nada y deja fluir tu energía.

Lunes 30 de noviembre

Desafortunadamente la Luna Llena en el signo zodiacal Géminis, no te dejará por nada del mundo que organices.

Martes 1º de diciembre

No insistas tanto en tu relación amoroso, a veces la persistencia no es la verdadera clave, deja fluir y no presiones.



Miércoles 2 de diciembre

Debes de estar feliz este día, ya que la Luna Llena te pone a favor buena energía para que puedas iniciar con cosas nuevas.

Jueves 3 de diciembre

Vienen demasiados cambios en tu camino, sin embargo, te sentirás con mucha libertad.

Viernes 4 de diciembre

Hay muchas envidias a tu al rededor, por lo que tienes que protegerte mucho. ¡Ten cuidado!

Sábado 5 de diciembre

Elimina la monotonía dentro de tu relación amorosa y saca del baúl de los recuerdos las cosas por las que se enamoraron de ti.