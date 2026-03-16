7 rituales de manifestación que están en tendencia en 2026

Los rituales de manifestación son una de las prácticas más efectivas para atraer a nuestras vidas la energía que deseamos. Ya sea en el ámbito económico, de pareja o de salud. Aunque para que tengan resultado deben tener una base y un proceso que conecte con nosotros y nuestro interior.

Cuando se trata de hacer los mejores rituales para manifestar, estos deben contemplar una mezcla de claridad mental, gratitud y acciones simbólicas que alineen tu energía con tus deseos más profundos. Aquí te presentamos una lista de los más efectivos y basados en prácticas de intención.

Los 7 rituales de manifestación en tendencia

Ritual con numerología

Este ritual está basado en una práctica sagrada que requiere enfocar la mente en un deseo específico. Por ejemplo, supongamos que la manifestación es de un ascenso, entonces debes escribir tu intención en presente: "Agradezco por mi nuevo ascenso".

El truco de la numerología entra cuando la escribes 6 veces por la tarde y 9 veces por la noche antes de dormir, por 33 o 5 días consecutivos.

Los rituales de manifestación con numerología ayudan a conectar con tu energía interior|Pexels: Magda Ehlers

Scripting de identidad futura

Escribes una carta describiendo lo que hiciste durante un día de diciembre de 2026 (imaginando en presente todo lo que deseas conseguir) y después dices en voz alta: "Soy la nueva identidad de la persona que ya lo ha conseguido".

Técnica de transferencia

Se ha hecho viral por su simplicidad, y consiste en tomar dos vasos de agua, pegar en uno una etiqueta con tu situación actual y en el otro lo que deseas para el futuro. Después verterás el agua del primer vaso al segundo y la beberás.

Para el ritual de transferencia se necesitan dos vasos de agua|Pexels: Stephan Müller

Auditoría energética

Se trata de escribir en una hoja de papel las situaciones o energías que ya no vibran con tu presente. Después de decirlas en voz alta y al final quemarlas simbolizando que las dejas atrás.

Vision Board

En este colocarás microhábitos que desees adquirir a corto plazo. Como una rutina más establecida, alimentación saludable o una guía espiritual y energética.

Método 777

Proporcionan resultados inmediatos por su poder energético. Debes escribir tu deseo 7 veces por la mañana y 7 veces por la tarde durante 7 días seguidos.

Escribir afirmaciones y notas de agradecimiento es un ritual de manifestación poderoso|Pexels: Castorly Stock

Amor propio

Para manifestar el autorromance, debes mirarte al espejo cada mañana y repetir 3 afirmaciones positivas sobre ti misma. Además de realizar un acto romántico hacia tu "yo" del futuro, como comprarte flores.