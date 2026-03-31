Los números de la suerte según tu signo del zodíaco hoy martes 31 de marzo

Hoy te presentamos los números de la suerte de cada signo del zodíaco, así como el mensaje que el Universo les tiene preparado para esta jornada del martes 31 de marzo de 2026.

Con las posiciones de los planetas y constelaciones podemos definir lo que le depara el futuro a cada uno de los integrantes de la rueda zodiacal, así como las cifras mágicas con las que podrían obtener buena fortuna.

Los números de la suerte de tu signo hoy 31 de marzo

Aries

Es momento de explotar tu dinamismo, y utilizar tu energía juvenil para explorar nuevos territorios. Tus números de la suerte son: 01, 04 y 15.

Tauro

La Luna en Virgo les traerá un momento de beneficio y será un excelente día para poner en orden sus finanzas y asuntos prácticos. Sus cifras mágicas son: 08, 17 y 32.

Los números de la suerte indican qué signos podrían ganar la lotería|Pexels: Erik Mclean

Géminis

Están en una etapa de buena fortuna y abundancia; deben aprovechar esta racha para cerrar proyectos pendientes. Sus números son: 05, 12 y 23.

Cáncer

Debes enfocarte en tu bienestar emocional; el Universo te pide que cuides de tu paz interior. Tu suerte está en las cifras: 02, 09 y 21.

Leo

Tendrán un extra de energía, solo deben aprender a utilizarla con sabiduría. Sus números de la suerte son: 10, 19 y 44.

Virgo

La Luna en su signo les traerá buena fortuna y claridad mental. Sus números de la suerte son: 03, 11 y 25.

Los números de la suerte indican que algunos signos del zodíaco pueden ganar la lotería|Pexels: Anderson Rodrigues

Libra

Tendrán que aprender a buscar el equilibrio; además, recibirán un mensaje de un ser querido que los hará sentir valiosos. Sus números de la suerte son 06, 14 y 28.

Escorpio

Su intuición está muy aguda en estos días; solo deben confiar en sus corazonadas. Sus números son 07, 13 y 30.

Sagitario

Se abren nuevas puertas para la expansión. No deben tener miedo de tomar riesgos calculados. Sus números de la suerte son 09, 22 y 36.

Capricornio

El esfuerzo que contuvieron da sus frutos y podrán mantener su estabilidad. Sus números son 04, 16 y 40.

Acuario

Su creatividad será su mejor herramienta. Necesitan romper con la rutina y buscar soluciones innovadoras. Sus números de la suerte son: 11, 27 y 33.

Piscis

Se dejarán guiar por la espiritualidad y la intuición. Es un día para conectar con sus sentimientos más profundos. Sus números de la suerte son 07, 12 y 24.

