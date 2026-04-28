3 bloqueos emocionales que vivirás en mayo según tu signo
Expertos en astrología han revelado que existen al menos 3 bloqueos emocionales que cada signo del zodíaco podría atravesar durante las próximas semanas
Los asteos han hablado y mandado una fuerte advertencia para cada signo del zodíaco, y es que durante mayo de 2026 se presentará una carga energética intensa, que será marcada por el tránsito de planetas que nos obligan a mirar hacia nuestro interior.
Aunque la primavera también invita a la renovación y a la expansión, el cosmos indica que será un mes de depuración emocional, en donde se presentarán bloqueos como señales de alerta para temas que exigirán tu atención.
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Cada integrante del zodíaco deberá identificar estas barreras y luchar para que no estanquen su crecimiento. Hoy te decimos lo que deberás soltar en las próximas semanas.
Los 3 bloqueos emocionales de mayo para tu signo
- Signos de Tierra y Fuego
Para Aries, Leo y Sagitario (signos de Fuego), así como para Tauro, Virgo y Capricornio (signos de Tierra). mayo traerá una sensación de freno de mano en la que sentirán que su esfuerzo no está dando frutos.
Este bloque emocional nace del miedo al fracaso y puede manifestarse como cansancio crónico o falta de motivación. Deben aceptar que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una estrategia de renovación.
- Signos de Aire
Géminis, Libra y Acuario, tendrán un bloqueo en la comunicación, sentirán que sus palabras no aterrizan o que no son comprendidos por nadie, lo que podría llevarlos a un silencio forzado, aislamiento y sensación de frustración.
El bloqueo aquí es el miedo a la vulnerabilidad; es porque prefieren ser racionales que expresar lo que sienten con el corazón. Se les pide aprender a comunicar sus necesidades sin aplicar filtros intelectuales.
- Signos de Agua
Cáncer, Escorpio y Piscis podrían enfrentarse al bloqueo del apego al pasado, se tratará de una marea de nostalgia que podría impedirles disfrutar del presente. Este bloqueo emocional se presentará como una rumiación constante sobre lo que pudo haber sido, y la melancolía actuará como un ancla que les impedirá avanzar hacia el futuro. Deberán cortar los hilos de cosas que ya caducaron para dar apertura a lo nuevo.