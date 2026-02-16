3 Rituales para el Eclipse Anular de Fuego: Adiós malas energías, suma amor y abundancia en tu vida

Este 17 de febrero del 2026 podremos ver en Eclipse Anular de Fuego, donde la luna se interpondrá entre el sol y la tierra, pero no en su totalidad, así que se podrá observar un anillo de fuego impresionante. La alineación perfecta llegará a su totalidad a las 06:11 horas tiempo de la Ciudad de México y será el momento perfecto para liberarte de las malas energías y no solo eso, sino que también podrás atraer abundancia a tu vida.

Rituales para hacer en el eclipse de este 17 de febrero

Ritual para liberarte de las malas vibras

El Eclipse Anular de Fuego es perfecto para soltar esas emociones que no te hacen bien, así como también te puede ayudar a iniciar un nuevo ciclo donde sueltes todo aquello negativo en tu vida, ya sea en el plano, familiar, amoroso o hasta laboral. ¿Qué necesitas? Una hoja en blanco, lápiz, vela naranja o roja y un cenicero.

Mantén la calma: Busca el momento ideal donde te encuentres en un estado de relajación y escribe en la hoja todo aquello que quieras dejar atrás, es muy importante que lo hagas con toda la intención de liberar.

Libera tus inquietudes: Enciende la vela y deja quemar poco a poco la hoja con lo que escribiste, en ese momento, trata de soltar emocionalmente todo lo negativo y por último dejar las ir las cenizas en el agua o bien las puedes poner en una maceta.

|Crédito: Tania Radu’s Images

Ritual para atraer abundancia

¿Quieres empezar un nuevo ciclo lleno de abundancia? Este es uno de los rituales más sencillos de hacer y si lo haces adecuadamente te puede ayudar para atraer cosas buenas a tu vida. Necesitas una vela amarilla, hojas de laurel, un billete de alto valor y una piedra energética (mineral o cristal).

Pon en todo en orden: Busca un lugar que te cause tranquilidad, estabilidad y paz, coloca la vela y alrededor pon las hojas de laurel y al lado pon el billete y la piedra.

Atrae lo positivo: Enciende la vela y repite en varias ocasiones la frase: "Activo y atraigo la energía a mi, en todas sus formas y planos", recuerda que la intención es lo que le da poder a la petición.

Culmina el ritual: Deja que la vela se consuma y posteriormente guarda el billete y la piedra energética en un bolsillo o cartera que siempre traigas contigo, esto servirá como un amuleto de suerte y abundancia.

|Crédito: Dali Images

Ritual para atraer el amor

Aprovecha la energía del eclipse de este 17 de febrero y sácale el mejor provecho con un ritual efectivo para atraer el amor. Necesitas canela, hojas de laurel, miel, pétalos de rosa.

Este ritual es muy sencillo, solo tienes que calentar esos ingredientes y dejar enfriar el agua, con la que debes enjuagarte después de tu baño normal. Te recomendamos hacer este ritual justo en el momento máximo del ritual para que la energía sea 100% efectiva.

Este tipo de ritual no solo es para atraer el amor de una pareja, sino que te ayudará a la sanación y a aumentar el amor propio.