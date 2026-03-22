Los 3 signos que van a encontrar el amor verdadero del 23 al 29 de marzo

Los signos de los horóscopos chinos son muy distintos a los del zodiaco, ya que en ellos se emplean animales para representar su personalidad y todos se basan en el año de su nacimiento. Recientemente de ellos, se anunció quiénes van a encontrar el amor verdadero del 23 al 29 de marzo.

Al Extremo | Programa 21 de marzo del 2026

Para que no seas sorprendido ante la llegada de ese romance, te detallaremos quiénes van a ser los beneficiados y de qué forma se hará presente la llegada de ese amor.

¿Qué signos van a encontrar el amor?

Para ciertos signos del horóscopo chino, van a encontrar el amor verdadero en los próximos días, dando inicio a vínculos auténticos, donde la sinceridad será un pilar importante. Ellos van a ser los beneficiados del 23 al 29 de marzo:

Conejo : Dentro de tu jornada se hará presente una conversación pendiente, o podría ser un encuentro inesperado; esto va a generar un vínculo. Para ello debes dejar de lado todas las dudas para poder expresar tus sentimientos.

: Dentro de tu jornada se hará presente una conversación pendiente, o podría ser un encuentro inesperado; esto va a generar un vínculo. Para ello debes dejar de lado todas las dudas para poder expresar tus sentimientos. Caballo : Llegará una energía expansiva, siendo un gran momento para conocer a ese alguien especial o, en su defecto, fortalecer lo que ya había. Tu espontaneidad se va a convertir en tu cualidad.

: Llegará una energía expansiva, siendo un gran momento para conocer a ese alguien especial o, en su defecto, fortalecer lo que ya había. Tu espontaneidad se va a convertir en tu cualidad. Cerdo: Vas a tener una apertura emocional, por lo que se hará presente una conexión genuina con quien vas a compartir tus emociones, facilitando una posible relación, así que la confianza te va a ayudar.

¿Cómo puedo saber cuál es mi horóscopo chino?

Como ya se mencionaba, a diferencia de otros signos, en el caso del horóscopo chino, va a depender del año de tu nacimiento. Por eso, para que sepas si formas parte de los animales que van a encontrar el amor verdadero del 23 al 29 de marzo, considera las siguientes fechas:

Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Con estas características podrás identificar si formas parte de algunos de ellos; de ser así, aprovecha aquella oportunidad para que el romance llegue a ti.