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Los 3 signos que van a encontrar el amor verdadero del 23 al 29 de marzo

Se dan a conocer los 3 signos que del 23 al 29 de marzo van a encontrar el amor. Descubre de quiénes se trata y cómo se va a manifestar en sus vidas

Los 3 signos que van a encontrar el amor verdadero del 23 al 29 de marzo.png
Signos del horóscopo chino que van a encontrar el amor|Crédito: Canva

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

Los signos de los horóscopos chinos son muy distintos a los del zodiaco, ya que en ellos se emplean animales para representar su personalidad y todos se basan en el año de su nacimiento. Recientemente de ellos, se anunció quiénes van a encontrar el amor verdadero del 23 al 29 de marzo.

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Para que no seas sorprendido ante la llegada de ese romance, te detallaremos quiénes van a ser los beneficiados y de qué forma se hará presente la llegada de ese amor.

¿Qué signos van a encontrar el amor?

Para ciertos signos del horóscopo chino, van a encontrar el amor verdadero en los próximos días, dando inicio a vínculos auténticos, donde la sinceridad será un pilar importante. Ellos van a ser los beneficiados del 23 al 29 de marzo:

  • Conejo: Dentro de tu jornada se hará presente una conversación pendiente, o podría ser un encuentro inesperado; esto va a generar un vínculo. Para ello debes dejar de lado todas las dudas para poder expresar tus sentimientos. 
  • Caballo: Llegará una energía expansiva, siendo un gran momento para conocer a ese alguien especial o, en su defecto, fortalecer lo que ya había. Tu espontaneidad se va a convertir en tu cualidad.
  • Cerdo: Vas a tener una apertura emocional, por lo que se hará presente una conexión genuina con quien vas a compartir tus emociones, facilitando una posible relación, así que la confianza te va a ayudar.

¿Cómo puedo saber cuál es mi horóscopo chino?

Como ya se mencionaba, a diferencia de otros signos, en el caso del horóscopo chino, va a depender del año de tu nacimiento. Por eso, para que sepas si formas parte de los animales que van a encontrar el amor verdadero del 23 al 29 de marzo, considera las siguientes fechas:

  • Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
  • Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
  • Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Con estas características podrás identificar si formas parte de algunos de ellos; de ser así, aprovecha aquella oportunidad para que el romance llegue a ti.

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