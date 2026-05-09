Plantillas gratis para hacer marionetas de Paw Patrol con foami y palitos de madera

Pasar un día en familia puede ser mucho más divertido si ya tienes actividades planeadas. Por eso, si quieres compartir un momento especial con tu hijo(a) , una excelente idea es crear marionetas con foami y palitos de madera. Además de ser una actividad económica y entretenida, ayuda a estimular la creatividad y la imaginación de los niños.

Una de las mejores opciones para inspirarse es Paw Patrol , ya que sus personajes son de los favoritos entre los pequeños gracias a sus aventuras y rescates.

Cómo hacer marionetas caseras de Paw Patrol

En plataformas como Pinterest, YouTube y TikTok existen muchos tutoriales para crear marionetas de personajes infantiles. Sin embargo, la mejor parte del proyecto será hacerlas junto a tus hijos y personalizarlas a su gusto.

Plantillas gratis Paw Patrol.|Pinterest

Plantillas gratis Paw Patrol|Pinterest

Plantillas gratis Paw Patrol|Pinterest

Plantillas gratis Paw Patrol|Pinterest

La idea es descargar imágenes de los personajes, imprimirlas, recortarlas y utilizarlas como plantilla para dibujar las piezas sobre papel foami. Después, solo tendrás que unirlas para formar las marionetas.

Materiales



Papel foami de colores (azul, café, rojo, rosa, amarillo o los tonos del personaje que quieras hacer)

Palitos de madera para paleta

Tijeras

Silicón caliente o pegamento

Plumones negros y blancos

Ojos móviles (opcional)

Lápiz

Plantilla o dibujo de un personaje de PAW Patrol

Cartón reciclado (opcional para dar más firmeza)

Paso a paso

1. Elige tu personaje favorito

Puedes crear a Chase, Skye, Marshall o Rubble. Busca una imagen sencilla del personaje para utilizarla como guía.

2. Dibuja las piezas en el foamiSobre el foami dibuja las diferentes partes del personaje:

Cabeza

Orejas

Cuerpo

Patitas

Sombrero o casco

Tip: utiliza colores similares al personaje original para que la marioneta se vea más auténtica.

3. Recorta todas las piezasRecorta cuidadosamente cada una de las partes. Si quieres que la marioneta sea más resistente, pega primero las piezas sobre cartón reciclado y luego vuelve a recortarlas.

4. Arma la caritaPega los ojos móviles o crea los ojos con foami. Después añade:

Hocico

Nariz

Orejas

Finalmente, dibuja la sonrisa y los detalles con plumón negro.

5. Une el cuerpoPega la cabeza sobre el cuerpo y agrega las patitas, además de los accesorios del uniforme del personaje.

6. Coloca el palito de maderaPega un palito de madera en la parte trasera de la marioneta usando silicón caliente. Déjalo secar bien para evitar que se despegue mientras juegan.

7. Decora y personalizaPuedes añadir detalles como:

Estrellas

Insignias

Brillantina

El nombre del personaje

Incluso puedes crear varios personajes de PAW Patrol para hacer un pequeño teatro casero y jugar en familia.