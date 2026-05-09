3 ideas para renovar tu mesa de centro y que luzca aesthetic y con estilo minimalista

Cada espacio de nuestro hogar tiene su importancia y es por eso que lograr que luzcan bien se convierte en una necesidad. A los diseños de construcción se suman los estilos de decoración, mientras que son las tendencias las que por lo general terminan ayudándonos a darles el toque distintivo.

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Actualmente, una de las líneas que muchos han decidido seguir es la del concepto aesthetic y es por eso que se eligen elementos decorativos o se modifican mobiliarios con el fin de transformar un espacio funcional en una extensión de la identidad personal. La Inteligencia Artificial (IA) afirma que lo que se prioriza es una armonía visual que impacta directamente en el bienestar emocional.

¿Por qué optar por lo aesthetic?

La aplicación Gemini aborda este tema ante las reiteradas consultas y señala que el estilo aesthetic se basa en el equilibrio de formas, texturas y colores. Esto, según esta tecnología, ayuda a reducir el ruido visual y crea una atmósfera de serenidad.

Es por eso que la IA remarca que elegir rodearse de mobiliario aesthetic posee una carga artística y coherente. “El hogar se convierte en un refugio inspirador que invita al descanso y a la contemplación”, afirma Gemini.

¿Cómo lograr una mesa de centro aesthetic?

Otro de los puntos que Gemini destaca del estilo aesthetic es que esta tendencia es su versatilidad y atemporalidad, ya que suele integrar elementos naturales como la madera y textiles orgánicos con líneas modernas y minimalistas.

En este marco, la Inteligencia Artificial nos propone renovar nuestra mesa de centro bajo una estética minimalista para que luzca aesthetic. Gemini afirma que no se requiere de grandes inversiones, sino de aplicar el concepto de "menos es más" con intención y texturas interesantes y para conseguirlo nos comparte tres ideas con ese look:

El "trío de alturas" (regla de tres): El minimalismo no significa vacío, sino equilibrio. Una de las fórmulas más efectivas es agrupar tres objetos de diferentes escalas para crear dinamismo visual sin saturar el espacio.



Elemento alto: Un florero de cerámica mate (blanco, beige o terracota) con una sola rama seca o de eucalipto.

Elemento medio: Una vela aromática en un envase de vidrio ámbar o cemento.

Elemento bajo: Un libro de tapa dura sobre arte, arquitectura o fotografía (conocidos como Coffee Table Books).

Tip Pro: Mantén una paleta de colores neutros para que el conjunto se sienta cohesivo.

Bandeja de piedra o cemento: Para delimitar el espacio y evitar que los objetos parezcan "flotando" sobre la mesa, utiliza una bandeja de materiales naturales. El mármol, el travertino o el cemento pulido son pilares del estilo minimalista actual.



Coloca la bandeja ligeramente descentrada.

Dentro, incluye solo lo esencial: un pequeño cuenco de madera para los controles remotos (u objetos pequeños) y una piedra decorativa o cristal de cuarzo.

Esto ayuda a que la mesa se vea organizada y con un propósito claro.

Monocromía y texturas orgánicas: Si buscas un estilo más radical y limpio, apuesta por el total look. Si tu mesa es de madera clara, busca accesorios en tonos similares para que la textura sea la protagonista.

