En la cocina es fundamental tener un escurridor de platos, ya que este objeto se encarga de secarlos de manera natural, sin necesidad de electrodomésticos caros, como el que forma parte de las 5 opciones de reemplazo. No obstante, hay 4 formas más de hacerlo sin la necesidad de utilizar este utensilio, que en su mayoría es hecho con plástico.

El secar los platos de forma natural es beneficioso para el ser humano, pues el hacerlo evita la proliferación del moho y bacterias que se pueden formar en los trastes en caso de que el agua quede estancada. Asimismo, evita que los alimentos entren en contacto con la humedad. Estas son las 6 opciones para reemplazar las repisas del baño por soluciones más limpias.

Las 4 formas de secar los platos sin el secador tradicional

1. Paños absorbentes: Una de las formas de secar los platos es hacerlo de manera manual. Este procedimiento se replica en negocios de comida pequeños, cuando el tiempo se tiene encima y no se puede esperar a que se haga de manera natural. En el mercado hay diferentes tipos de paños, acorde a las necesidades de cada persona o casa.

4 formas de secar los platos de la cocina sin usar el escurridor tradicional|Pinterest

2. Lavavajillas: Este tipo de electrodoméstico es otra de las alternativas para secar los platos, aunque es la opción más cara del mercado, ya que uno de menor calidad y tamaño ronda los 10 mil pesos. No obstante, es ideal para lavar la vajilla y no hacerlo manualmente.

4 formas de secar los platos de la cocina sin usar el escurridor tradicional|Pinterest

3. Tapete de microfibra: Este objeto absorbe rápidamente la humedad de los platos; solo es cuestión de ponerlos hacia abajo para que el tapete haga su trabajo. Es una buena alternativa, ya que con ello evitarás rayarlos o que se te rompan por ponerlos mal en el tradicional secador.

4 formas de secar los platos de la cocina sin usar el escurridor tradicional|Pinterest

4. Charola de bambú: Esta forma de secado de platos es aesthetic y combina con los diseños de cocinas modernas. Además, le dará un estilo japonés.