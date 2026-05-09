Este es el tono de corrector que debes usar según el tipo de ojera

Las ojeras son uno de los principales problemas a la que se enfrentan las mujeres. A esto se le suma el conflicto de encontrar el producto correcto para disimular su aspecto de esta zona.

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Para lograr eliminar estas marcas debes elegir no solo un buen corrector, sino el tono correcto. Esto es importante porque no todas las ojeras son iguales por lo que no se cubren de la misma manera.

¿Cuál es el tono correcto para cada tipo de ojera?

Los expertos manifiestan que para las ojeras rojizas debes elegir los correctores en tonos beige ya que ayudan a disimular el enrojecimiento y van a aportar luminosidad al rostro. El origen de este color puede ser por genética o por algún mal hábito, es por eso que te recomendamos dormir bien, alimentarte correctamente e hidratarte.

En cuanto a las ojeras moradas, que son las más comunes, pues se recomienda optar por los correctores con pigmentación salmón, porque conseguirán neutralizar los tonos morados.

Al momento de maquillar tus ojos, no te olvides de difuminar muy bien el corrector|Freepik

Hay un consejo popular en el que se manifiesta que el corrector debe ser más claro que la basa. En cuanto a esto los expertos dicen que si buscas iluminar la zona pues si debes usar un tono más claro, pero en el caso de que la ojera esté muy pigmentada lo primero es neutralizar la zona con un corrector antes de iluminar.

Es importante que siempre adaptemos el color del corrector no solo al tono y subtono del rostro, sino también al propio nivel de pigmentación de la ojera y a nuestras necesidades específicas.

No caigas en el error de usar un tono excesivamente claro porque podrías obtener un efecto contrario. Si el tono es muy claro puede acentuar las líneas de expresión, por lo que es clave encontrar el equilibrio adecuado. Es decir, en lugar de verte rejuvenecida vas a acentuar las ojeras y arrugas.