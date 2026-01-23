5 signos tendrán un romance apasionado antes de que termine enero, gracias a la Luna Creciente en Aries

El cierre de enero llega con una fuerte carga emocional para los signos del zodiaco . La Luna Creciente en Aries activa una energía intensa, impulsiva y cargada de deseo, que favorece los encuentros inesperados, las decisiones apasionadas en el amor y los vínculos que se encienden sin previo aviso.

Según la astrología , algunos signos sentirán con más fuerza el llamado de la pasión. Este tránsito lunar no se caracteriza por la calma ni por la reflexión prolongada, sino por el impulso de vivir el momento, dejarse llevar y apostar por lo que el corazón desea sin demasiados filtros.

Los 5 signos más favorecidos en el amor, gracias a la influencia de la Luna Creciente en Aries

Para 5 signos en particular, esta fase lunar puede marcar el inicio de un romance intenso, fogoso y difícil de ignorar.



Aries : con la Luna transitando su propio signo, se convierte en el gran protagonista del momento. La confianza, el magnetismo personal y las ganas de conquistar, estarán en su punto más alto, facilitando encuentros llenos de química.

Leo : la energía de fuego activa su carisma natural y lo coloca en el centro de la atención. Puede vivir una historia pasional con alguien que aparece de forma repentina y rompe con su rutina emocional.

Géminis : la Luna en Aries estimula su curiosidad y su lado más seductor. Las conversaciones se volverán más picantes y podrían derivar en un vínculo cargado de pasión.

Libra : aunque es un signo de aire, se verá fuertemente influenciado por la impulsividad de Aries, su opuesto complementario. Esto puede traducirse en decisiones amorosas que cambien el rumbo de una relación.

Sagitario: este tránsito despierta su espíritu aventurero y su deseo de experimentar algo nuevo. Los romances a distancia, los flechazos inesperados o las conexiones intensas estarán a la orden del día.

Astrología: ¿Cuál es la energía cósmica disponible de la Luna Creciente en Aries?

La Luna Creciente simboliza crecimiento, impulso y acción. Al darse en Aries, potencia todo lo relacionado con la iniciativa, el deseo y la valentía emocional. Es una energía que invita a tomar riesgos, a expresar lo que se siente sin rodeos y a vivir el amor desde un lugar más instintivo que racional.

En enero de 2026, este tránsito lunar favorece los comienzos intensos, los flechazos y las decisiones rápidas en el plano sentimental. No se trata de promesas a largo plazo, sino de experiencias que encienden la chispa y despiertan emociones profundas, recordando que a veces dejarse llevar también es una forma de crecer.