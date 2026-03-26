7 señales que te harán saber si te dieron comida con brujería

Hay muchas cosas que te pueden dar en un gesto bien intencionado, pequeños regalos, que te inviten al cine o que te regalen comida, sin embargo, este último gesto puede esconder un lado oscuro, pues la comida con brujería es una de las formas más comunes de hechizar a la gente, de hecho, de acuerdo a diferentes creencias, la brujería ingerida es muchas veces de las más efectivas, sobre todo al momento de querer hacer los llamados amarres.

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Desde polvo de uñas, caspa, fluidos del cuerpo, y vellos, muchas son las cosas que nos podrían dar a beber o comer con malas intenciones, la brujería ingerida suele ser utilizada por personas que quieren, a toda costa, formar parte de tu vida, provocándote una obsesión con esa persona que te dio a comer la comida con brujería. Sin embargo también hay otro tipo de brujería ingerida, la que puede contener desde tierra de panteón hasta polvo de huesos, esta suele utilizarse como un tipo de pacto u ofrecimiento a una entidad.

Si sospechas que alguien de tu círculo pudo haberte dado comida con brujería aquí te describimos las 7 señales que podrían asegurar que estás siendo víctima de la brujería ingerida.

1. Baja drástica de peso

Bajar de peso de un día para otro es una señal común en la brujería ingerida, de hecho es muy común que personas que aseguran haber sido embrujadas por este medio declaren seguir con hambre y no dejar de comer y aún así estar muy delgados, casi a nivel de desnutrición.

2. Dificultades para dormir

El sueño es una de las cosas que más se perturban durante la brujería, puedes llegar a tener muchas dificultades para dormir y, si logras conciliar el sueño, podrías estar experimentando pesadillas recurrentes.

3. Cambios emocionales

Esta señal no es cualquiera, todos tenemos cambios emocionales, pero este punto se refiere específicamente a los cambios emocionales drásticos, pasar del enojo al llanto, tener explosiones de ira o actuar fuera de lo común.

4. Sensación de piquetes en el estómago

Sentir piquetes o punzadas que vienen desde el interior de tu estómago suelen ser una señal positiva de que estás siendo víctima de brujería, esta sensación puede convertirse en recurrente por lo que debes prestar atención si comienzas con ella.

5. Problemas inusuales de estómago

Cualquiera puede tener dolor de estómago después de haber ingerido algún alimento en mal estado o incluso por nerviosismo. Sin embargo los problemas estomacales resultados de la brujería pueden incluir evacuaciones con sangre o hasta gusanos.

6. Endurecimiento del abdomen

A diferencia del endurecimiento del abdomen por ejercicio, en esta ocasión el síntoma va aunado a la frialdad de la piel específicamente del vientre, esto puede estar directamente asociado a la presencia de objetos extraños en tu estómago.

7. Problemas en la vida cotidiana

Dificultades repentinas, rompimientos con tu pareja, rupturas de relaciones familiares o de amistad sin razón aparente pueden ser una señal muy clara de que estás siendo víctima de brujería, al cargar con energía negativa.

Sin embargo recuerda que siempre lo más recomendable es que acudas primero con tu médico para que puedas descartar cualquier enfermedad grave de salud.