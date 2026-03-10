Adiós a Júpiter retrógrado: 3 signos tendrán buena suerte

Hoy se termina Júpiter retrógrado por lo que para la astrología es un momento importante ya que es un planeta relacionado con la expansión, abundancia, bendición y protección. Afortunadamente vuelve a avanzar directo y beneficia a algunos signos.

Desde el 9 de junio del 2025, Júpiter estuvo atravesando por Cáncer por lo que fueron momentos de crecimiento personal y emocional. Ahora que vuelve a estar directo, su energía se reactiva y muchas situaciones que estaban en pausa comienzan a moverse.

¿Cuáles son los signos que se verán beneficiados?

Aries

Este signo recibió la activación de su casa astrológica relacionada con el hogar, familia y raíces emocionales. Cuando Júpiter estuvo retrógrado surgieron cuestionamientos sobre algunas decisiones relacionadas con tu vida personal, tu lugar de residencia o tu identidad.

Júpiter avanza por lo que podrás sentir una profunda conexión con tu pasado o tu linaje familiar. Algunas personas podrían sentirse inspiradas a explorar sus raíces o a sanar dinámicas familiares importantes. De esta manera vas a poder construir una vida más estable, consciente y emocionalmente estable.

Cáncer

Júpiter se pondrá directo en tu casa relacionada con el área de la identidad y el propósito personal, podrías experimentar importantes epifanías sobre quién eres y qué deseas para tu futuro.

Es momento de buena suerte.

En los próximos días las decisiones importantes tendrán mayor claridad. Entre el 10 de marzo y el 29 de julio, Júpiter continuará impulsando tu crecimiento personal. Es un momento ideal para iniciar proyectos, asumir nuevos retos profesionales o tomar decisiones audaces.

Capricornio

Por último, tenemos Capricornio cuyas casas atravesadas por Júpiter son las relacionadas con las asociaciones, el amor y las colaboraciones profesionales. Desde junio del 2025 seguro has conocido personas que han influido profundamente en tu vida, ya sea a nivel emocional o profesional.

Es probable que hayas pasado momentos de reflexión o pausa. Ahora comenzarás a experimenter mayor claridad sobre qué vínculos desea fortalecer y cuáles pueden impulsar su crecimiento. Esto puede traducirse en colaboraciones exitosas, sociedades profesionales o incluso en el inicio de una relación amorosa significativa.