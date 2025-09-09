Los 6 amuletos que te ayudarán a atraer la abundancia, según el Feng Shui
La filosofía del Feng Shui ayuda a encontrar armonía en el hogar y permite atraer la abundancia. Los amuletos son una parte importante de los preceptos de esta creencia.
La búsqueda de la abundancia forma parte de los objetivos de muchas personas y es por eso que. Varias de ellas, llegan hasta el Feng Shui como un camino para conseguirlo. Esta filosofía de origen chino enseña a atraer as buenas energías y los amuletos toman un rol muy importante.
El Feng Shui se vale de ciertos objetos y elementos para garantizar la fluidez de las energías positivas en el hogar. Con la armonía como el centro de su filosofía, esta creencia ayuda a las personas a rodearse de energías que les otorgan bienestar.
El Feng Shui y las energías
La armonía de la cual habla el Feng Shui es la búsqueda de cierto equilibrio dentro de nuestro hogar. La idea es que las energías que ingresen no tengan obstáculos o no sean reflejadas nuevamente hacia afuera.
Esta creencia señala que la fluidez de la energía es necesaria para evitar estancamientos e impactos negativos en diferentes aspectos de la vida de las personas. El Feng Shui enseña a diseñar ambientes armónicos en donde las energías pueden fluir adecuadamente.
¿Amuletos para la abundancia?
El 2025 es considerado un año de equilibrio y transformación por el Feng Shui y esto se debe a que en la cultura china se corresponde con la Serpiente de Madera. Este dato, unido a los preceptos de esta creencia, permite conocer amuletos que sirven para atraer la abundancia a nuestro hogar.
- Espejo en la puerta: no se trata de un simple elemento decorativo, el Feng Shui señala que el espejo Bagua o Taiji Bagua sirve para evitar las envidias o malas vibras en el hogar. Siempre debe mirar hacia afuera y nunca debe estar dentro del hogar.
- Monedas chinas: sirven para cortar la envidia pero el Feng Shui las recomienda también para atraer la buena suerte y el dinero.
- Fuente de agua: para el Feng Shui las fuentes de agua ayudan a que el dinero fluya, además de mejorar la concentración.
- Árbol de la abundancia: este elemento de la naturaleza ayuda a renovar energías y atrae la abundancia.
- Buda sonriente: esta imagen es considerada como un símbolo de la buena fortuna y la prosperidad. No debe faltar en tu hogar.
- Gato de la suerte: algunos provienen de la cultura china y otros de la japonesa pero son considerados como amuletos ideales para atraer la abundancia, ya sea en el hogar o en un negocio.