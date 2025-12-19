Triste muerte de una querida actriz a solo unos días de Navidad: así revelaron la causa

La actriz May Britt murió a los 91 años, a solo unos días de Navidad. Su familia, devastada, confirmó el deceso a través de un mensaje a los medios y reveló la causa de su muerte.

Conocida por sus papeles en ‘The Blue Angel’ y ‘Murder’, la famosa deja un hueco en el mundo del cine y la televisión.

¿De qué murió May Britt?

May Britt falleció por causas naturales en el Centro Médico Providence Cedars-Sinai Tarzana el pasado 11 de diciembre, según confirmó su hijo, Mark Davis, al portal The Hollywood Reporter.

En redes sociales, lamentaron la muerte de la actriz May Britt.|(X)

¿Quién era May Britt?

May Britt fue una actriz de origen sueco que se hizo famosa en todo el mundo tras mudarse a Italia para cumplir su sueño de actuar. Desde los 18 años apareció en producciones de Carlo Ponti.

Más tarde, Hollywood la atrajo a través de 20th Century Fox, donde fue contratada para protagonizar varias películas. Ahí fue donde conoció al músico estadounidense Sammy Davis Jr., con quien posteriormente se casó.

Además de las ya mencionadas, también participó en cintas como ‘The Hunters’, ‘The Young Lions’ y ‘Murder Inc.’.

Su matrimonio con Davis Jr. no se consolidó y llegó a su fin en 1968. Tuvieron una sola hija, Tracey Davis, quien falleció en 2020 a causa de una enfermedad. Tras su muerte, May Britt adoptó a sus nietos, Mark y Jeff.

Qué otros famosos murieron antes de Navidad

Este mes se han registrado varias muertes que han sacudido a la industria del cine y el entretenimiento. Sin duda, una de las más trágicas fue la del actor y productor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, quienes fueron asesinados en su casa de Los Ángeles. Presuntamente, su hijo Nick fue el responsable de los hechos, por lo que fue arrestado y actualmente se encuentra en prisión preventiva.

También compartimos contigo la triste noticia del fallecimiento del influencer Blake Mitchell y de la actriz Neveen Mandur, quien murió calcinada en su vivienda.