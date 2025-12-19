Famosa cantante mexicana revela que dejó ir al hombre que la amaba por estar enamorada de Mijares

Manuel Mijares es uno de los artistas mexicanos con mayor renombre a nivel internacional. El Soldado del Amor lanzó su primer álbum de estudio, “Soñador”, en 1986, convirtiéndose en uno de los galanes más codiciados en la industria del entretenimiento. En este sentido, no es sorpresa que haya roto uno que otro corazón, incluido el de Mayte Lascurain, quien dejó ir al hombre que más la amaba por estar enamorada del cantante.

Recientemente, la integrante de Pandora ofreció una entrevista a la locutora Cora Nelda González, a quien le reveló que tuvo que dejar ir al hombre que más la había amado por estar enamorada de Mijares. Este hombre es nada más y nada menos que el periodista Edgardo Gazcón, con quien estuvo a punto de llegar al altar. No obstante, Lascurain optó por no contraer matrimonio, pues estaba completamente flechada por Mijares. Sin embargo, el enamoramiento no era mutuo.

¿Mijares y Mayte Lascurain fueron novios? Así fue su relación

Según relata Mayte, su vínculo con Mijares inició gracias al ámbito profesional, pues ambos solían colaborar en la grabación de diversos jingles para empresas.

“Como teníamos estas voces tan especiales, nos ponían a hacer jingles muy específicos para tal empresa. Y yo veía a Manuel y decía ‘qué hombre tan bello’”, recuerda Mayté. “[Él me decía] ‘Oye, Mayté, yo te llevo a tu casa’ y yo [pensaba] ‘es un hombre’. Manuel no tenía un peso y uno echaba el taco, y él pagaba un taco y yo otro”, señaló.

La etapa del enamoramiento llegó cuando la intérprete se dio cuenta de que estar con Mijares la hacía sentir, de cierto modo, con tranquilidad; aún cuando el romance no era correspondido como ella quería que fuera.

“De lo que yo me enamoré - porque luego tú te enamoras de algo de esa persona, ahí está el medio engaño - fue de la tranquilidad que me daba estar con un hombre por primera vez. No era una persona que me amenazaba, yo sabía que iba a llegar con bien y esto es lo que descubro, porque cómo tú puedes querer a un hombre que nunca te ha querido. Cómo puedes querer a un hombre que nunca te ha dado nada”, añadió.

Si bien nunca existió un noviazgo como tal, para Mayte, la cercanía emocional que tuvo con Mijares la marcó durante un tiempo considerable. Según relata la cantante, sólo hubo algunos “besos y apapachos”, jamás llegaron a un nivel más de intimidad. No obstante, esto fue suficiente para que Lascurain rompiera en llanto el día de la boda entre Mijares y Lucero, en 1997. “Me metí al jacuzzi y lloré y lloré”.

La canción que Mayte Lascurain, de Pandora, dedicó a Mijares

Mayte asegura que ese vínculo intermitente duró un aproximado de ocho años. Cuando Mijares estaba soltero, la buscaba, y “cuando encontraba a otra”, la dejaba atrás: “El me buscaba cuando no tenía novia, cretinazo”, reveló.

Durante este período, Lascurain rechazó un amor estable y canceló su boda. Como era de esperarse, la cantante plasmó sus sentimientos en una canción, que posteriormente se convertiría en uno de los más grandes éxitos de Pandora: “Alguien llena mi lugar”.

“No fue solo una canción. Fue mi grito. Mi llanto disfrazado de balada. Cada vez que la canto, vuelvo a ese dolor. Ese momento en el que otra ocupaba el lugar que yo soñaba”, reveló Lascurain. Si bien la cantante ya perdonó a Mijares, aún cree que él fue el gran amor de su vida.