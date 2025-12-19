La indirecta de Cazzu a Ángela Aguilar en su nueva canción

Cazzu vive horas muy especiales tras el lanzamiento de su nueva canción llamada “Otro como tú”. Es que la artista argentina no solo aguarda por las repercusiones que tendrá el que puede ser su nuevo éxito, sino que muchos internautas han interpretado que en su letra esconde indirectas para Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ya pasó más de un año en que Christian Nodal y Cazzu se separaran, dando paso a la sorpresiva relación y posterior casamiento del cantante con Ángela Aguilar. Desde entonces, las polémicas que los tienen como protagonistas no han cesado y la nueva canción de la argentina parece que será un nuevo capítulo para analizar.

¿Indirecta de Cazzu a Ángela Aguilar?

“Otro como tú” fue presentada en sociedad este jueves y desde entonces los seguidores de Cazzu se han mostrado revolucionados. Es que tras la exitosa gira por México la artista ha logrado reforzar su trayectoria y sus letras se han convertido en himnos para muchas.

Ahora, la nueva canción de Cazzu alimenta la interpretación de que esconde indirectas para el padre de su hija Inti y su ex amiga Ángela Aguilar. Es en la frase “Si algo aprendí es que la precaución no sirve de nada y que el amor siempre es perder” que muchos internautas afirman que se esconde una respuesta de la trapera hacia la esposa de su ex.

¿Qué había dicho Ángela Aguilar?

La interpretación que los seguidores de Cazzu hicieron de esa frase de su nueva canción no es aleatoria sino que tiene su origen nada más y nada menos que en la ceremonia de matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En aquel momento, Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales un video con el que agradecía el galardón que recibió en los Premios Juventud y el cual era acompañado por la frase “Yo gané” y la palabra “amor”. Aquella publicación fue tomada como una indirecta a Cazzu y las ex de Christian Nodal ya que ella había sido la que finalmente se casó con él.

Ahora, “Otro como tú” parece haberle dado a Cazzu la oportunidad de responderle a Ángela Aguilar y de sumarle un nuevo capítulo a una historia que parece seguirá dando mucho de qué hablar.