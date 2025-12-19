¿Bonita o fea? Filtran video de cómo es la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El 2025 despide a Ángela Aguilar y Christian Nodal con nuevas polémicas que opacaron su felicidad, poniéndolos otra vez en el "ojo del huracán". En esta ocasión, a la par de los rumores de que el cantante podría tener un interés especial en su violinista, su hogar quedó expuesto luego de que se divulgó un video que muestra a detalle cómo es la residencia que eligieron para disfrutar de su vida en pareja.

Y aunque no suelen ocultar su felicidad, sí han sido reservados con lo que pasa en la intimidad de su casa y se conocía muy poco de este "nidito de amor". Sin embargo, todo cambió luego de que el decorador contratado por los cantantes filtró imágenes de cómo es esta lujosa propiedad, misma que ya causó diversas reacciones, pues hubo quienes la consideraron "elegante", mientras que otros dijeron que era "simple".

Christian Nodal y Ángela Aguilar viven en una lujosa mansión|Instagram. @angela_aguilar_, @juancamiloeventplanner

Así es la lujosa mansión de Ángela Aguilar y Christian Nodal

De acuerdo con las imágenes divulgadas por Juan Camilo Obando, la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Texas es muy espaciosa; tiene techos altos y cuartos amplios, que además lucen más grandes gracias a que cuentan con enormes ventanas de cristal. En su sala, por la época navideña pusieron un arbolito con esferas y moños rojos que contrastan con un juego de sillones de más de 10 piezas.

La mayoría de paredes son blancas y aperladas, mientras que sus muebles tienen discretos tonos con gamas de color que van desde los elegantes chocolates hasta los discretos grises. En las paredes, hay un par de mapas; uno de Caborca y otro de Tayahaua (el pueblo de Zacatecas donde está el impresionante rancho de los Aguilar) , por lo que sería un guiño a sus raíces.

El peculiar detalle que hay en la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Un detalle que los internautas no pasaron desapercibido, fue el hecho de que justo al ingresar por la entrada principal, hay un recibidor que tiene una mesa y en la pared únicamente está puesto un cuadro. Pero no es cualquier cuadro, es un retrato del día de su boda por el civil, celebrada en julio 2024 con muy pocos invitados.

En esta fotografía Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen posando sonrientes tras haberse dado el "sí, acepto". Además, fue una de las primeras instantáneas como recién casados que salieron a la luz, pues en esa ocasión se casaron en secreto, supuestamente porque la ruptura con Cazzu estaba muy reciente .

Christian Nodal y Ángela Aguilar tienen un enorme retrato nupcial en la entrada de su casa|Instagram. @juancamiloeventplanner

Como era de esperarse, los comentarios rápidamente mostraron la opinión del público respecto al hogar de los contantes. Por un lado se les felicitó por hacerse de un espacio para pasar tiempo a solas, aunque otros criticaron el "buen gusto" que demuestra la casa de Nodal y Ángela, aunque hasta ahora ellos no han respondido a los comentarios.