Guía perfecta para hacer tu vision board 2026 y cumplir todas tus metas

Estamos a unos cuantos días de despedir el 2025, esta recta final suele ser muy reflexiva sobre todo lo que ocurrió en el año. Sin embargo, también es un momento para fijar metas y propósitos, los cuales; siendo sinceros, suelen olvidarse con el paso del tiempo, por lo que te presentamos una guía perfecta para que eso no pase.

¿Qué es un vision board?

Se le llama así al collage que se hace de fotografías que representan los sueños de una persona o deseos que busca cumplir durante el año. Hacerlo es una actividad que se popularizó los últimos años y suele realizarse días antes del 31 de diciembre, puede ser solo o acompañado de amigos, momento en el que pueden compartir alimentos, vino, ponche y escuchar música navideña.

Los beneficios de hacer un vision board es que se las metas se mantienen de forma visual, lo que genera una gran motivación e inspiración para lograr cada una de las cosas que esten plasmadas. Por otro lado, tenerlo a la vista es un recordatorio de los sueños por los que se tiene que trabajar no solo por temporadas sino cada día del año.

¿Cómo crear un vision board?

El primer paso para crearlo es tomar un momento para reflexionar qué es lo que se pretende lograr el siguiente año, en todos los aspectos: en lo personal, profesional, familiar y económico. Este tiempo deberá estar lleno de reflexión y de autoconocimiento. Una vez que esto se tenga claro será momento de pasar al segundo paso: materializar todo en imágenes.

Para el segundo paso se pueden usar recortes de revistas, impresiones de internet o lo que tú desees, la creatividad no tiene límite. Incluso puedes añadir frases motivadoras. Es importante que las imágenes sean lo más específicas que se pueda; por ejemplo, si lo que deseas es un auto es fundamental que la imagen que coloques de ese vehículo sea en el color y modelo que lo quieres, eso te ayudará a mantener la meta más realista.

El tamaño de tu vision board tú lo decidirás, puedes hacerlo sobre una cartulina, un tablero o incluso puede ser digital si lo prefieres. El paso tres será colocar tu vision board en un lugar visible, un espacio en el que te encuentres constantemente para que no olvides tus metas. Si es digital puedes ponerlo como fondo de pantalla. Finalmente, el paso cuatro consiste en hacer un seguimiento de lo que has logrado cumplir o bien, plantear estrategias y fechas para conseguir logros cada cierto periodo de tiempo.

Recuerda que esto es solo una actividad para motivarte, tú deberás poner todo tu esfuerzo para que esas imágenes logren ser una realidad.