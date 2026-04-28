Cómo sobrevivir a Urano en Géminis sin perder la cabeza

Durante este periodo, la llegada de Urano en Géminis marca un punto de quiebre colectivo, por lo que sentirse con una mente sumamente movida, cambios de opinión en segundos o una vida rápida será “normal” debido a que se combina la energía disruptiva de Urano con la dualidad mental de Géminis, lo que llamado la atención de mucho, pues estos cambios no llegan para brindar calma, si no para transformar.

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De acuerdo con con expertos en astrología, la clave durante este proceso no es resistirse, sino a aprender a fluir sin perder el control, sin embargo, si eres de los que cree que no va a poder sobrevivir, aquí te dejamos algunos puntos importantes para aprender a sobrellevar el Urano en Géminis sin perder la cabeza.

Un punto principal para sobrevivir a esta etapa donde se experimentan pensamientos acelerados, conversaciones intensas, giros inesperados en la forma de relacionarse y hasta cuestionar decisiones que antes parecían claras son los siguientes:



Poner límites mentales

Hacer pausas

Desconectarse de situaciones que crees que son imposibles de solucionar

Saber priorizar las necesidades

Signos del zodiaco que se verán beneficiados con Urano en Géminis

Urano en Géminis trae importantes cambios y beneficios para ciertos signos del zodiaco, para algunos este tránsito será una oportunidad disfrazada de caos. Los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario sentirán un impulso creativo y mental que los llevarán al camino del éxito gracias a nuevas ideas, proyectos y conexiones.

Otros signos que se verán beneficiados son Tauro y Leo, ya que, esta energía caerá en ellos como el fin de impulsarlos a tomar decisiones valientes que los orillarán a reinventarse pues estas energías favorecen a quienes se atreven a pensar diferente, hablar sin miedo y a adaptarse rápido a los cambios.

Signos del zodiaco que podrían sentirse más afectados con Urano en Géminis

Durante el paso de Urano en Géminis, no todos los signos del zodiaco vivirán un tránsito estable, pues algunos podrían experimentar mayor incomodidad, desequilibrio emocional y falta de claridad mental, entre ellos se encuentran: Tauro, Cáncer, Escorpio y Capricornio.

Para estos signos, el aprendizaje está en soltar el control, no todo se puede planear, por lo que durante estos días se deben de adaptar a los cambios aunque les incomode, pues será la única forma de encontrar el equilibrio.