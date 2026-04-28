Los 3 cortes de cabello que deben evitar quienes tienen el cuello corto

Los cortes de cabello no solo buscan destacar la belleza de una persona o complementar un outfit, sino que pueden tener diferentes fines. Mientras algunos estilizan el rostro, otros resaltan ciertas facciones o cubren imperfecciones.

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El cabello y las técnicas para cortarlo y peinarlo no dejan de transformarse y no siempre es por tendencias de moda. La funcionalidad también cuenta y es por eso que existen algunos clásicos que no pasan de moda y otros cortes que deben ser evitados.

El cabello según el largo del cuello

Uno de los factores que tener en cuenta a la hora de definir un corte de cabello es el largo del cuello que tengamos. La Inteligencia Artificial (IA) ayuda en este sentido afirmando que las personas que tienen el cuello corto deben perseguir el objetivo principal de crear una ilusión de verticalidad y despejar la zona de los hombros.

En el caso de cuellos largos o delgados, la clave es añadir volumen y textura a los costados para equilibrar las proporciones, revela la aplicación Gemini. Además, esta IA añade que, si buscas un cambio drástico, un Bob a la altura de la barbilla crea un corte horizontal que "interrumpe" visualmente el cuello, logrando una apariencia mucho más armónica y encuadrada.

Cortes que deben evitar las de cuello corto

Tras lo señalado anteriormente, Gemini confirma que elegir un corte de cabello es, en gran medida, un juego de proporciones. Por lo tanto, esta Inteligencia Artificial remarca que cuando el objetivo es estilizar la zona del cuello, la clave está en evitar estilos que generen "ruido" visual o que acorten la distancia entre los hombros y la mandíbula.

A continuación, la IA comparte los tres cortes de cabello que suelen ser menos favorecedores para cuellos cortos y por qué:

El Bob a la altura de la mandíbula: Aunque el bob es un clásico, si termina exactamente donde termina tu mandíbula, crea una línea horizontal que corta visualmente el cuello a la mitad.



El efecto: Enmarca el rostro pero "encierra" el cuello, haciéndolo lucir más ancho y breve.

Alternativa: Un Long Bob (Lob) que repose sobre las clavículas o un Short Bob que deje la nuca totalmente despejada.

Melenas "Midi" sin capas (Corte Recto): Una melena mediana, totalmente recta y sin movimiento, que caiga justo sobre los hombros, actúa como una cortina que oculta por completo la transición del cuello al torso.



El efecto: Genera un bloque sólido de color y textura que elimina la verticalidad.

Alternativa: Añadir capas largas o un corte con puntas desfiladas para romper la línea horizontal y permitir que se vea algo de piel a través del cabello.

Cortes con mucho volumen lateral (Estilo Afro o Bob muy rizado): Si el volumen se concentra a los costados de la cara, cerca de las orejas y la base de la nuca, la mirada se dirige hacia los lados en lugar de hacia arriba y abajo.

