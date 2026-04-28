4 diseños de uñas estilo helado cremoso para cualquier ocasión en primavera 2026: se ven aesthetic

Si ya te aburriste del manicure con flores que todas están llevando en la primavera 2026, hay una nueva tendencia que está ganando popularidad por lo linda que se ve y lo bien que contrasta con todo tipo de atuendos. Se trata de los diseños de uñas estilo "helado cremoso", una técnica que es muy versátil y perfecta para jugar con colores, texturas y formas mientras embellece las manos sutilmente.

Uñas para primavera 2026: los diseños de efecto "helado" que sí se ven bonitos

Punta almendrada estilo "helado derretido" en color rosa. Además de que afinan visualmente las manos y se ven elegantes, los diseños de uñas con punta almendrada tienen como ventaja que se pueden recrear con múltiples técnicas un manicure francés que reemplaza el clásico blanco por un tono rosa intenso con formas irregulares, simulando cuando los helados van derritiéndose.

4 diseños de uñas inspirados estilo “ice cream” que combinan con todo|Pinterest

Diseños de uñas en tonos pastel con acabado "cremoso". Llevar las uñas en tonos pastel suave son una de las tendencias de "nail art" que dominan en 2026

4 diseños de uñas inspirados estilo “ice cream” que combinan con todo|Pinterest

Manicure con figuras en 3D hechas de gel moldeable. Para las que prefieren modelos más atrevidos y que se vean totalmente diferentes, la técnica de manicure con gel moldeable es una de las mejores alternativas para lucir manos preciosas en todo momento. Este material permite recrear figuras en 3D, que pueden ser desde bolas de helado hasta este delicioso postre con todo y su cono.

4 diseños de uñas inspirados estilo “ice cream” que combinan con todo|Pinterest

Diseños de uñas con lunares de colores y relieve tipo "cono de helado". Lucir manos sofisticadas no significa que siempre deban elegirse los diseños de uñas minimalistas que se están usando mezclar el manicure de lunares, los tonos pastel y gel para relieves, con el fin de hacer un estilo "ice cream" irresistible.