¿Te afectará a ti? Conoce los 4 signos del zodiaco chino que NO tendrán un buen mes de marzo 2026

Nuevas energías, nuevas oportunidades y al mismo tiempo nuevas preocupaciones. Los retos del día a día no pueden evitarse y por eso estos signos del zodiaco son advertidos respecto a lo que se espera como un marzo sumamente complicado. Por ello el Horóscopo Chino lanza estas recomendaciones para evitar malos ratos con este inicio de la era del Caballo de Fuego.

¿Cuáles son los 4 signos del zodiaco que sufrirán el mes de marzo?

Parte de los signos animales verán que el inicio del Año Nuevo Chino no es del todo agradable. Se enfrentarán a desafíos inesperados, ciertas pruebas kármicas y choques energéticos difíciles de sostener de manera positiva. Por ello, se debe entender que al entrar en conflicto con el animal regente, hay tensiones emocionales, complicaciones financieras y hasta obstáculos laborales.

Pero sin más, estos son los signos del zodiaco que estarán en prueba en marzo y algunos consejos para sobrellevar la situación de la mejor manera.

Cabra - (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

Dadas sus características sensibles en general, la energía cargada de frenetismo podría abrumar a las personas de este signo del Horóscopo Chino. Hay cambios de humor, problemáticas financieras e inseguridad en general. Por ello, se recomienda evitar decisiones en ámbitos como el trabajo o no hacer caso de intenciones impulsivas. Cuida tu mente, reflexiona mucho y espera lo mejor en el futuro inmediato.

Buey - (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021)

En este caso la falta de estabilidad y planificación se ven afectadas por la era del Caballo de Fuego, que marcha veloz y con impulso inmediato. Por ello el entorno sufrirá retrasos y cambios grandes y abruptos, lo cual generará incomodidades importantes. En ese sentido, se anima a ser flexible, no pelear con nadie y tratar de descansar bien todos los días.

Gallo - (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

Los que son parte de estos signos del zodiaco regularmente requieren de planes totalmente estratégicos y precisos. Cualquier cambio desea establecerse bajo una estructura total para la resolución de contratiempos. Ante eso, las fricciones llegarán solas, por eso se te alienta a no aferrarte, sino a priorizar tu estabilidad mental. Las cosas no saldrán al pie de la letra, pero tendrán su debido final. En resumen, sé prudente.

Serpiente - (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)

En este caso la intuición y desconfianza que regularmente se tiene, podría traer consigo revelaciones muy incómodas. Lamentablemente la vida tiene consigo grandes problemáticas, por ello toca afrontar las cosas… por más dolorosas que sean. Sé honesto y confía en que este golpe emocional traerá bastante liberación de algunas relaciones que no te fueron beneficiosas.