Descubre si estás entre los 3 signos más dramáticos de todo el zodiaco: no dejan pasar ni una

Si piensas que los escenarios catastróficos y reacciones exageradas solo existen en las telenovelas, estás completamente equivocado y las distintas personalidades según la astrología son prueba fehaciente de ello. En el zodiaco, hay signos que se caracterizan por ser muy dramáticos y son los Leo, Géminis y Piscis los que se llevan el título de ser los más sentidos (aunque ellos mismos jamás lo admitan).

¿Por qué Piscis, Leo y Géminis son los signos más dramáticos del zodiaco? Así es su peculiar personalidad

Leo

El primer lugar de los signos que suelen hacer un drama por cualquier cosa y tomarse todo personal, son los Leo. Al pertenecer al elemento “fuego”, los nacidos entre el 23 de julio y el 23 de agosto, tienen un temperamento “caliente”, que se refiere a su forma de reaccionar cuando algo no les gusta.

Además, al no temerle a las miradas y desenvolverse bastante bien en las confrontaciones, llegan a exagerar las situaciones para que así ellos puedan quedar como “víctimas”, armando una historia digna de cualquier película. Así que si no quieres quedar como villano, lo mejor será que no molestes a un Leo.

Crédito: Canva

Géminis

Los Géminis a menudo causan controversia en la astrología, pues hay quienes los perciben como enemigos y poco confiables. Esto realmente no es casualidad, pues según datos del Horóscopo Negro, están entre los signos del zodiaco más dramáticos y con personalidades un tanto complicadas.

Aun así, esto no es algo que les preocupe a los nativos del elemento “aire”, pues en realidad disfrutarían del caos y de constantemente estar involucrados en conflictos. Esto ya que siempre encontrarán la forma de voltear la situación para ser protagonistas, pero cuidando que se les perciba como víctimas de increíbles tragedias.

Piscis

Contrario a lo que suele pensarse, a los Piscis no les incomoda mostrar sus emociones ante los demás. Es por esto que los pertenecientes al elemento “aire” son percibidos como un mar de emociones y entre los signos más dramáticos del zodiaco.

Por si fuera poco, también destacan en la categoría de los que tienen peor suerte, así que constantemente están envueltos en dramas, ya sea porque pasó algo que ven como una auténtica desgracia, o con cosas que ellos mismos provocaron con su pesimismo.