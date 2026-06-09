Los 3 lugares donde no debes tener una lengua de suegra, según el Feng Shui

El hogar tiene una gran importancia en la vida de las personas. Más allá de ser el lugar en donde nos reunimos con nuestra familia al finalizar nuestra rutina diaria, se trata del espacio que nos recibe con brazos abiertos, para relajarnos, descansar y reponer energías.

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Diferentes creencias hacen referencia a las energías que habitan o pueden habitar en una casa. El Feng Shui es una de ellas y tal vez la que más ahonda en el tema ya que afirma que lograr armonía dentro de nuestro hogar permite que lleguen las energías positivas y fluyan libremente.

Feng Shui y plantas

La filosofía oriental del Feng Shui invita a las personas a buscar esa armonía necesaria dentro de casa, con el fin de permitir el ingreso de las energías del universo. En este punto, ofrece recomendaciones en torno al orden, la limpieza y la disposición de elementos decorativos, entre otros.

En este marco, las plantas son consideradas por esta creencia como poderosas herramientas que representan el elemento madera, lo que simboliza el crecimiento, la vitalidad y la renovación constante de la energía. Por lo tanto, colocarlas en puntos estratégicos del hogar permite que funcionen como filtros energéticos y atraigan salud, armonía familiar y prosperidad.

Dónde no tener una lengua de suegra

El Feng Shui tiene sus plantas predilectas para atraer las buenas energías a casa y la lengua de suegra es una de ellas. Sin embargo, esta filosofía no solo repara en la especie sino que el lugar en donde la colocamos tiene una importancia especial y es por eso que a continuación se detallan en dónde no debes colocar la lengua de suegra:

