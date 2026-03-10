Estos signos son compatibles, pero su relación no prospera

Hay personas que se guían por el horóscopo antes de comenzar una relación ya que la compatibilidad zodiacal es muy importante para saber si tienen un futuro juntos. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no siempre la astrología es lineal en este sentido por lo que puede fallar.

Los expertos en astrología manifiestan que hay parejas zodiacales que tienen una importante química y una poderosa atracción, pero terminan separándose al final. La compatibilidad entre signos se basa en elementos (fuego, tierra, aire y agua), modalidades (cardinal, fijo y mutable) y aspectos planetarios.

Si bien dos signos pueden sentir atracción romántica y sexual, si sus prioridades y visión del futuro no coinciden, esta relación está destinada a no prosperar.

¿Cuáles son las parejas compatibles que se separan?

Aries – Leo: competencia activa

Estos son signos de fuego por lo que cuando se encuentran la conexión es inmediata. La pasión, el deseo y la intensidad dominan la relación.

Lo que ocurre con ellos es que ambos quieren ser protagonistas, por lo que el ego y el orgullo pueden transformar la relación en una competencia. En lugar de apoyarse, compiten por liderazgo y atención. Con el tiempo, esta dinámica desgasta el vínculo y provoca rupturas llenas de orgullo herido.

Géminis – Acuario: lo emocional no es tomado en cuenta

Esta pareja se comprende a nivel intelectual, comparten ideas innovadoras, conversaciones profundas y una visión original sobre el mundo.

Falta emoción.

El problema es que son reservados en sus emociones por lo que la falta de expresión afectiva crea una barrera invisible. Su química mental es poderosa, pero la relación puede ser fría. Necesitan parejas que los ayuden a conectar más con el corazón que con la mente.

Virgo – Capricornio: la pasión es secundaria

Aquí tenemos una pareja lógica, práctica y estructurada. Ambos son responsables, trabajadores y disciplinados, pero esto no es suficiente.

Esta es una relación que se puede volver seria, los dos priorizan el trabajo y las metas profesionales. Así es que dejan de lado el plano de la intimidad y la espontaneidad. La falta de imaginación y conexión emocional termina apagando la chispa.

Escorpio – Tauro: es una pareja tóxica

Estos son dos signos opuestos por lo que se genera una atracción magnética. Ambos son posesivos, celosos y obstinados. Las discusiones pueden volverse interminables porque ninguno quiere ceder.

Todo empieza como una pasión intensa que se transforma en una relación tóxica marcada por el control y la desconfianza.