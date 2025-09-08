Estos son los 3 signos más infieles, revela la Astrología

Los signos del zodiaco agrupan a las personas de acuerdo a su fecha de nacimiento y, según la Astrología, poseen rasgos de personalidad que les son comunes. Es por eso que esta creencia da cuenta sobre ciertas inclinaciones de las personas, como por ejemplo aquellas que son más propensas a ser infieles.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

La Astrología se ha establecido como una guía para muchas personas que encuentran en ella predicciones sobre diferentes aspectos de su vida. Sin embargo, un tema que también la destaca es que se ha dado a la tarea de describir cómo es la personalidad de cada signo, destacando sus rasgos más distintivos.

¿La Astrología describe la personalidad?

Valiéndose de la alineación que la Astrología hace de las constelaciones y los signos del zodiaco, esta creencia analiza sus energías, les otorga un significado y realiza una analogía. De este modo, ha dado forma a descripciones sobre los rasgos más distintivos de las personas, según la fecha en que nacieron.

Es por esto que la Astrología afirma que las personas que nacieron bajo un mismo signo del zodiaco poseen fortalezas, debilidades y parámetros de comportamiento que les son comunes. Las personas que siguen a esta creencia así lo entienden y por eso confían en todas sus afirmaciones.

¿Cuáles son los signos más infieles?

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la personalidad de cada signo del zodiaco da lugar a análisis más profundos que permiten, por ejemplo, dejar al descubierto a las personas más infieles. Según la Astrología, existen 3 signos que se consideran los más infieles de todo el zodiaco.

Sagitario es el primer signo en la lista ya que son personas que aman la aventura y no les gusta sentirse atados. En segundo lugar se encuentra Géminis que enmarca a personas curiosas y muy sociables, que en una relación pueden aburrirse fácilmente. Finalmente, Leo es el tercer signo señalado como infiel porque aman ser el centro de atención y, si eso no sucede en la pareja, tienden a buscarlo en otra parte.