Estos son los cambios para cada signo del zodiaco tras la posición de Mercurio en Sagitario

El próximo 11 de diciembre habrá un evento astronómico en el que Mercurio regresa a Sagitario luego de haber estado en un periodo retrógrado que lo hizo volver a Escorpio y revisar temas profundos.

Con la energía directa, este planeta regresa a Sagitario por lo que habrá claridad mental, expansión intelectual y necesidad de abrir nuevos caminos. Esta segunda visita nos llevará a hablar con sinceridad y el deseo de avanzar.

¿Cuál es el significado de Mercurio en Sagitario?

Tenemos que tener en cuenta que Mercurio representa la comunicación, lamente lógica, la expresión, el aprendizaje y los viajes cortos. Al pasar por Sagitario se

genera un cóctel energético explosivo y transformador.

¿Cómo afecta Mercurio en Sagitario para cada signo?

Aries: expansión mental y nuevas metas

Se verá impulsado el estudio, los viajes y la exploración. Es un excelente momento para inscribirse en cursos, iniciar un proyecto educativo o replantear metas de largo plazo.

Tauro: claridad emocional y decisiones financieras

Vivirán un momento de introspectiva. Mercurio en Sagitario ilumina temas económicos compartidos, acuerdos, deudas y decisiones emocionales pendientes.

Es un buen momento para ordenar papeles y reorganizar estrategias.

Géminis: conversaciones clave y acuerdos importantes

Este es un signo opuesto a Sagitario por lo que será un periodo de intensidad. Habrá diálogos decisivos, negociaciones y cambios en relaciones importantes. Habrá claridad donde antes había confusión.

Cáncer: mejora laboral y ajustes de rutina

Mercurio activa la casa del trabajo y la salud, haciendo que Cáncer revise horarios, hábitos y responsabilidades. Es ideal para reorganizar prioridades y proponer nuevas formas de trabajar.

Leo: creatividad renovada y nuevas oportunidades

Leo recibe un impulso creativo excepcional. Mercurio

despierta ideas, inspira proyectos, aviva el romance y fomenta la expresión auténtica. Es un momento fértil para manifestar deseos.

Marte y Mercurio en Sagitario en Temporada Escorpio. Traducción ⬇️ pic.twitter.com/mfayaBEvJJ — Aprende Astrología (@aprenastrologia) November 10, 2025

Virgo: conversaciones familiares y cambios en el hogar

Este signo podría vivir mudanzas, ajustes familiares o decisiones importantes relacionadas con el hogar. Mercurio, su regente, mueve emociones profundas y trae claridad a viejos conflictos.

Libra: viajes cortos, noticias y movimiento

Mercurio activa un periodo de dinamismo mental y social. Buenas noticias llegan, se concretan viajes o se producen conexiones importantes para su futuro.

Escorpio: mayor estabilidad económica y oportunidades

Mercurio impulsa la casa del dinero y Escorpio recibe claridad para mejorar sus ingresos, ordenar proyectos y aprovechar oportunidades rentables.

Sagitario: renace tu voz y claridad personal

Para el protagonista, la mente se ilumina, las ideas fluyen y se siente un renacimiento personal. Excelente para comunicar, iniciar proyectos y tomar decisiones importantes.

Capricornio: intuición elevada y análisis interno

Capricornio entra en modo introspectivo. Mercurio activa sueños, intuición, señales espirituales y mensajes ocultos. Excelente momento para meditar o planificar en silencio.

Acuario: conexiones sociales y oportunidades colectivas

Para este signo Mercurio activa la zona de amistades, redes y proyectos grupales. Acuario recibe apoyo, nuevas alianzas y oportunidades colaborativas.

Piscis: planes profesionales y gran visibilidad

Por último tenemos a Piscis,a quien este tránsito le ilumina la carrera. Llega reconocimiento, ofertas laboral eso cambios que acercan objetivos importantes.

