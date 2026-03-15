Horóscopo de HOY domingo 15 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 15 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 15 de marzo de 2026

Hoy, domingo 15 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada puede traer impulsos intensos que te invitan a actuar con rapidez frente a ciertas situaciones. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis sugiere pensar antes de hablar para evitar malentendidos con alguien cercano.

: la jornada puede traer impulsos intensos que te invitan a actuar con rapidez frente a ciertas situaciones. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis sugiere pensar antes de hablar para evitar malentendidos con alguien cercano. Tauro : el día favorece momentos de calma y encuentros que te permiten sentir mayor estabilidad emocional. Una conversación tranquila puede ayudarte a ordenar ideas.

: el día favorece momentos de calma y encuentros que te permiten sentir mayor estabilidad emocional. Una conversación tranquila puede ayudarte a ordenar ideas. Géminis : la energía disponible activa tu mente y te impulsa a expresar con claridad lo que vienes pensando. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis puede traer noticias o movimientos que impacten en decisiones importantes.

: la energía disponible activa tu mente y te impulsa a expresar con claridad lo que vienes pensando. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis puede traer noticias o movimientos que impacten en decisiones importantes. Cáncer : la jornada invita a confiar en tu intuición para comprender situaciones que aún no están del todo claras. Una decisión tomada con serenidad puede ayudarte a mantener equilibrio.

: la jornada invita a confiar en tu intuición para comprender situaciones que aún no están del todo claras. Una decisión tomada con serenidad puede ayudarte a mantener equilibrio. Leo : el día despierta emociones profundas que te llevan a reflexionar sobre ciertos cambios recientes. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis puede ayudarte a decir lo que sientes con mayor honestidad.

: el día despierta emociones profundas que te llevan a reflexionar sobre ciertos cambios recientes. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis puede ayudarte a decir lo que sientes con mayor honestidad. Virgo : la energía disponible pone el foco en los vínculos cercanos y en la forma en que te comunicas con otros. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis puede generar diálogos intensos que permitan aclarar temas pendientes.

: la energía disponible pone el foco en los vínculos cercanos y en la forma en que te comunicas con otros. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis puede generar diálogos intensos que permitan aclarar temas pendientes. Libra : la jornada invita a prestar atención a tu ritmo diario y a evitar sobrecargas innecesarias. Organizar tus tareas con calma puede ayudarte a recuperar claridad y tranquilidad.

: la jornada invita a prestar atención a tu ritmo diario y a evitar sobrecargas innecesarias. Organizar tus tareas con calma puede ayudarte a recuperar claridad y tranquilidad. Escorpio : el día favorece momentos de creatividad o actividades que despiertan entusiasmo. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis potencia tu intuición y puede acercarte a alguien con quien compartes intereses.

: el día favorece momentos de creatividad o actividades que despiertan entusiasmo. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis potencia tu intuición y puede acercarte a alguien con quien compartes intereses. Sagitario : la energía disponible te invita a observar con mayor atención asuntos relacionados con el hogar o la vida familiar. Una conversación sincera puede ayudarte a resolver tensiones que venían acumulándose.

: la energía disponible te invita a observar con mayor atención asuntos relacionados con el hogar o la vida familiar. Una conversación sincera puede ayudarte a resolver tensiones que venían acumulándose. Capricornio : la jornada favorece el intercambio de ideas y conversaciones que aportan nuevas perspectivas. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis puede impulsarte a tomar decisiones rápidas en temas prácticos.

: la jornada favorece el intercambio de ideas y conversaciones que aportan nuevas perspectivas. La conjunción de Mercurio y Marte en Piscis puede impulsarte a tomar decisiones rápidas en temas prácticos. Acuario : el día invita a revisar con mayor conciencia la forma en que utilizas tu tiempo y tus recursos. Una elección prudente puede ayudarte a sostener la estabilidad que vienes construyendo.

: el día invita a revisar con mayor conciencia la forma en que utilizas tu tiempo y tus recursos. Una elección prudente puede ayudarte a sostener la estabilidad que vienes construyendo. Piscis: la conjunción de Mercurio y Marte en tu signo intensifica tu energía mental y emocional. Podrías sentir un impulso fuerte de expresar lo que piensas y avanzar en decisiones que impacten tu rumbo personal.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: