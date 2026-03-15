Inició marzo y con ello la llegada de la primavera, buen momento para dejar atrás los abrigos y es hora de sacar el traje de baño para ir a la playa en este puente por el natalicio de Benito Juárez. Pero antes de hacer las maletas, date una vuelta por el salón de belleza y prueba estos 9 diseños de uñas que puedes usar tanto en pies como en manos, así como lo son estos 11 modelos de pedicura que son de diferentes colores.

Estos modelos de uñas que traemos para ti reúnen todas las tendencias del momento, tanto en diseños como en colores, las cuales lucirás a la perfección con un buen bronceado, por lo que solo restará disfrutar a pie de la piscina del hotel o del mar, acompañada de tu pareja, amigos o familia. Estos son los 11 ejemplos de manicura con flores que quedan perfectas para iniciar marzo de 2026.

Los diseños de uñas en manos para lucir en la playa

1. Efecto sirena: un estilo de manicura que va más allá de lo tradicional y que es ideal para lucir junto a un buen bronceado.

9 diseños de uñas para la playa que puedes usar en manos y pies; para marzo 2026|Pinterest

2. French multicolor: Dale vida a tu manicura con colores pasteles, los cuales marcarán tendencia en esta nueva estación.

9 diseños de uñas para la playa que puedes usar en manos y pies; para marzo 2026|Pinterest

3. Naranjas: Este tono es la combinación perfecta para lucir en el mar, junto con un buen bronceado.

9 diseños de uñas para la playa que puedes usar en manos y pies; para marzo 2026|Pinterest

4. Lila: Este es uno de los colores que los expertos en moda recomiendan para utilizar durante la época de calor.

9 diseños de uñas para la playa que puedes usar en manos y pies; para marzo 2026|Pinterest

Los diseños de uñas en pies para lucir en la playa

5. Nail art: Puedes elegir un esmalte azul o verde, los cuales quedan perfectos para la primavera. Un plus sería agregarle dibujos acordes a la playa, como una estrella de mar.

9 diseños de uñas para la playa que puedes usar en manos y pies; para marzo 2026|Pinterest

6. Verdes: Este tono está a la moda en la primavera-verano, por lo que es una buena opción para llevar a la playa.

9 diseños de uñas para la playa que puedes usar en manos y pies; para marzo 2026|Pinterest

7. Amarillas: Otro de los colores que marcan la tendencia en esta nueva estación. Según los expertos, les va bien a las mujeres de piel morena.

9 diseños de uñas para la playa que puedes usar en manos y pies; para marzo 2026|Pinterest

8. Efecto ojo de gato: Un diseño de uñas con un acabado elegante que no pasará desapercibido en la playa.

9 diseños de uñas para la playa que puedes usar en manos y pies; para marzo 2026|Pinterest

9. Colores neón: Puedes elegir tonos verde o naranja, para resaltar tu bronceado a la orilla del mar.