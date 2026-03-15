Estos 4 signos del zodiaco podrían ser VÍCTIMAS DE CHISME este tercer domingo de marzo 2026, según Nana Calistar
Las predicciones de Nana Calistar para este domingo 15 de marzo 2026 advierten que algunos signos del zodiaco podrían verse envueltos en rumores, malentendidos o comentarios mal intencionados.
Este domingo, el tercero de marzo 2026, las predicciones de Nana Calistar alertan a unos signos del zodiaco sobre la importancia de cuidar lo que dicen, a quien le cuentan y mantenerse lejos de los chismes.
De acuerdo con la astróloga, la energía del día podría provocar malentendidos, rumores o comentarios que podrían afectar relaciones personales, amistades o laborales, por lo que recomienda mantener la discreción y no engancharse en conversaciones malintencionadas que puedan generar problemas.
A continuación, te dejamos los 4 signos que deberán estar atentos este día, 15 de marzo de 2026.
Géminis:
Para este día las predicciones indican que Géminis podría verse involucrado en conversaciones incómodas o rumores dentro de su círculo social. La recomendación es evitar comentar situaciones personales o proyectos laborales con personas que no sean de total confianza, confía en la intuición no todo el que te sonría es amigo.
Virgo:
Para los nacidos en Virgo, elemento tierra, este domingo podría traer malentendidos o comentarios que se salgan de control por lo que la astróloga Nana Calistar recomienda mantenerse prudente y no responder de manera impulsiva ante posibles críticas.
Escorpio:
Para los signos de Escorpio se recomienda observar bien a su alrededor, pues podrían notar que alguien habla a sus espaldas o intente generar conflicto donde no lo hay, La mejor estrategia será mantener la calma y no engancharse en discusiones que no valen la pena.
Acuario:
En el caso de Acuario, elemento aire, el horóscopo señala que deberá ser cuidadoso con lo que comparte, ya que algunos comentarios podrían distorsionarse y convertirse en chisme que podrían afectar los planes a futuro. Mantener la discreción y la calma será la clave para superar este día que pinta estar lleno de conflictos.
En conclusión, Nana Calistar recomienda a estos signos actuar con inteligencia emocional, evitar los enfrentamientos y recordar que no todo comentario merece una respuesta
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