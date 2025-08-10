Estos son los signos a los que más fácil les dan la visa de Estados Unidos (por la suerte que tienen)

Los horóscopos son una forma de recibir información del universo mediante mensajes específicos, pero también ayudan a saber qué tan sencillo es conseguir algo. Es el caso de lo que pasa con los signos que tendrán más suerte en 2025 para tramitar la visa americana y podrán hacer el viaje de sus sueños.



Sagitario

Perteneciente al elemento de “fuego”, los nacidos bajo este signo entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, las personas de Sagitario están estrechamente relacionados con los viajes y la vida internacional. Además, por su encantadora personalidad, suelen tener entrevistas fluidas que podrían favorecerles en los consulados.



Libra

Aunque para los librianos hacer cualquier trámite representa un auténtico martirio, lo cierto es que Libra está entre los signos con más suerte para sacar la visa de Estados Unidos. Según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, otro punto a favor de este signo de “aire”, es que emanan una vibra tranquila que hace que los demás los perciban como confiables y agilice la autorización.



Tauro

Pese a que las personas regidas por este signo de “tierra” no se caracterizan precisamente por tener un espíritu aventurero, cuando se proponen algo hacen todo para conseguirlo. Así que más que un anhelo, para los Tauro es un reto obtener una respuesta positiva al pedir este permiso de viaje y ellos mismos se encargarán de cumplir con todo lo necesario para que así sea.

Crédito: Freepik Tu signo zodiacal podría influir en la rapidez para conseguir la visa americana antes de un viaje

¿Cuáles son los requisitos para sacar la visa americana en 2025?

Aunque la suerte le sonríe a estos tres signos, lo cierto es que al momento de hacer trámites tan importantes como una solicitud de visa, es importante no confiarse. Y para evitar cualquier error que pueda provocar una resolución negativa, lo ideal es tener en orden todos los documentos y especificaciones establecidas para este permiso.

De acuerdo con información del portal oficial del gobierno de Estados Unidos USA.gov, los requisitos para sacar la visa en 2025, son:



Pasaporte con vigencia mínima de seis meses.

Fotografía actualizada y con los lineamientos establecidos.

Formulario DS-160 correctamente llenado.

Cumplir satisfactoriamente con la entrevista.

Hacer el pago correspondiente, según el tipo de visado.

Así que ya lo sabes, presta atención a tu horóscopo, ya que si estás por tramitar la visa americana, podrías descubrir si estás entre los signos con más suerte para viajar.