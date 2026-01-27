Esta es la forma correcta de equilibrar tus chakras según tu signo zodiacal

Es muy cierto que los chakras juegan una pieza fundamental en el día a día de las personas, por lo que es indispensable que estos se mantengan alineados para poder fluir de la mejor manera ante cualquier situación.

De acuerdo con varios expertos en la materia, los chakras y el signo zodiacal están relacionados, pues cada uno tiene una vibración diferente que puede hacer más fuerte o bloquear cierta energía. Por tal razón, es necesario que se sepa cuál es el chakra que debe de estar alineado para que las cosas fluyan de la mejor forma.

¿Cómo alinear tus chakras con tu signo del zodiaco?

Por ese motivo, es indispensable que el signo y el chakra estén alineados, para que las cosas y la energía corran de la mejor forma en tu vida diaria. A continuación te decimos cómo equilibrarlo según tu signo:

Aries: Chakra del plexo solar

Tienen mucha energía y liderazgo, por lo que debe controlar los impulsos. Para poder equilibrarlo, se debe de hacer una respiración y una meditación que lo llene de calma.

Tauro: Chakra raíz

Necesita estabilidad y seguridad, ya que suele tener miedo a perder. Para equilibrarlo debe estar rodeado de naturaleza, por lo que puede caminar descalzo.

Géminis. Chakra de la garganta

Los problemas en su equilibrio pueden salir cuando no habla sobre sus sueños. Necesita tener una escritura terapéutica y expresar sus emociones.

Cáncer: Chakra del corazón

Son personas que viven llenas de emoción. Para poder estar equilibrados, necesitan hacer meditación, rituales de liberación emocional y aprender a poner límites.

Leo: Chakra del plexo solar.

Deben de tener cierto reconocimiento para no perder su brillo interno. Para equilibrarlo se necesita que la persona haga actividades creativas y reforzar la autoestima.

Virgo: Chakra del tercer ojo

Son los que piensan las cosas muchas veces, deben equilibrar con meditación, mucho descanso y no dejar de confiar en lo que hacen en su vida diaria.

Libra: Chakra del corazón

Se llegan a olvidar de ellos mismos. Por lo que deben ponerse en el centro de las prioridades, hacer rituales de amor propio les puede ayudar a equilibrar.

Escorpio: Chakra sacro

El desequilibrio es totalmente emocional, necesita actividades de contacto con el agua y dejar las cosas del pasado atrás.

Sagitario:Chakra del tercer ojo

Las cosas se complican cuando llegan a perder el camino. Les ayuda la meditación con intención y conexión con su propósito para poder lograr sus objetivos.

Capricornio: Chakra raíz

Tener mucho trabajo y cosas pendientes lo bloquea. Para equilibrarlo debe tener descanso consciente y dejar de exigirse tanto en su día a día.

Acuario: Chakra corona

Son personas que llegan a desconectarse del presente. Les ayuda la meditación espiritual y hacer las cosas con mucha gratitud para estar en su centro.

Piscis: Chakra corona

Se equilibra con prácticas temas de energía y rituales espirituales donde ellos puedan buscar el equilibrio ideal.

