Horóscopo de hoy Aries domingo 14 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida:

Felicidades, hoy es día del amor y la amistad, y la luna cae en tu signo así que la diosa que te corresponde para trabajar este día es la Diosa Lakshmi, de origen Hindú representa la abundancia.

Si sientes carencias y estás más pendiente de lo que no tienes o lo que ya no está, entonces deberás comprender que ese sentimiento solo genera más vacío. La Diosa Lakshmi te pide confianza y que agradezcas lo que tienes en tu vida, siempre pensando y haciendo espacio para lo que llegará, que no necesariamente se trata de riquezas materiales, sino que en todo ámbito.

Deja que entre la abundancia a tu vida. Enciende una vela dorada y repite: ''Yo soy una fuente inagotable y eterna de bendiciones y abundancia, amor que entra y fluye de forma ilimitada hacia mi ser y mi entorno, creando afluencia y bienestar’’.



