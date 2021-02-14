Horóscopo de hoy Aries domingo 14 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Conoce el mensaje de La Diosa Lakshmi para este día del amor y la amistad.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Felicidades, hoy es día del amor y la amistad, y la luna cae en tu signo así que la diosa que te corresponde para trabajar este día es la Diosa Lakshmi, de origen Hindú representa la abundancia.
Si sientes carencias y estás más pendiente de lo que no tienes o lo que ya no está, entonces deberás comprender que ese sentimiento solo genera más vacío. La Diosa Lakshmi te pide confianza y que agradezcas lo que tienes en tu vida, siempre pensando y haciendo espacio para lo que llegará, que no necesariamente se trata de riquezas materiales, sino que en todo ámbito.
Deja que entre la abundancia a tu vida. Enciende una vela dorada y repite: ''Yo soy una fuente inagotable y eterna de bendiciones y abundancia, amor que entra y fluye de forma ilimitada hacia mi ser y mi entorno, creando afluencia y bienestar''.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021