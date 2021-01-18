Horóscopo de hoy Aries lunes 18 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor:

Has encontrado a una persona que te atrae, te parece maravillosa su manera de hablar e irresistible su apostura, sin embargo, antes de dar un paso definitivo hacia ella, es recomendable que le escuches.

Aries en la salud:

La Luna está en tu signo zodiacal, aprovecha, los astros señalan que debes tener atención especial con tus pies, pues en ellos hay nervios que se conectan con el resto de tu cuerpo y que les convierten en verdaderos centros energéticos.

Tu frase de la semana: “El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos”.

Esta frase hace referencia a que el destino te puede poner distintos caminos en la vida o puede presentar distintos obstáculos.

Tu color: El rosa, sí, para bajar un poco el ímpetu.